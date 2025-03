ODI में लगातार 14वीं बार टॉस हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 14 सालों का हिसाब चुकता करने तैयार

IND vs AUS Semi Final : दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। यह लगातार 14वीं बार है कि ODI फॉर्मेट में भारत टॉस हारा है। 2023 में अपनी धरती पर विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करने का यह सुनहरा मौका है जब भारत के 10 मैचों के अश्वमेध अभियान पर फाइनल में आस्ट्रेलिया ने नकेल कसी थी। भारत को आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में आस्ट्रेलिया पर जीत 2011 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मिली थी। भारत को आस्ट्रेलिया ने 2015 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में हराया। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2023 में भी भारत को हराकर खिताब जीता।

भारत उसी टीम के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दो बदलाव हुए हैं : Matthew Short की जगह Cooper Connolly, Spencer Johnson की जगह Tanveer Sangha आए।



India vs Australia Head to Head In ODI

वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत 151 बार हुई है, जिसमे भारत ने 57 मुकाबले जीते हैं, वहीँ ऑस्ट्रेलिया 84 मौकों पर विनर रहा है, 10 मैच बिना कोई रिजल्ट के खत्म हुए।

एकदिवसीय मैचों में किसी कप्तान द्वारा लगातार सबसे ज्यादा टॉस हार

12 - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज, अक्टूबर 1998 से मई 1999)

11 - पीटर बोरेन (नीदरलैंड, मार्च 2011 से अगस्त 2013)

11*- रोहित शर्मा (भारत, नवंबर 2023 से मार्च 2025)



टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, काफी सूखी सतह, हम बोर्ड पर कुछ रन बनाना चाहेंगे। लोगों के पास अकादमी में कुछ सत्र थे, वे खेलने के लिए तैयार थे, एक अच्छी प्रतियोगिता होनी चाहिए। बहुत अधिक सूखा लग रहा है, काफी ज्यादा टर्न होगा। बहुत अच्छी टीम - भारत - और हमें उनके खिलाफ खेलना पसंद है।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा : "मैं दोनों करने के लिए तैयार था, जब आप दो मन में हों तो टॉस हारना बेहतर होता है। हमने यहां तीन मैच खेले हैं और हर बार इसमें कुछ अलग था। आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि पिच इस तरह से खेलेगी। पिच अपना स्वभाव बदलती रहती है, दिन के अंत में, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और हमारा ध्यान इसी पर है।"

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11

India: Rohit Sharma(c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Axar Patel, KL Rahul(w), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Mohammed Shami, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy

Australia: Cooper Connolly, Travis Head, Steven Smith(c), Marnus Labuschagne, Josh Inglis(w), Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Adam Zampa, Tanveer Sangha