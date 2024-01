Khichdi on Makar Sankranti : क्या आप भी अपनी पतंग का मंझा तैयार करने लगे हैं? क्योंकि मकर संक्रांति (makar sankranti 2024) का त्यौहार आ गया है और भारत की गलियों में गुड़ और गजक की महक फैलने लगी है। आपमें से कई लोग मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना पसंद करते होंगे लेकिन क्या आपको इसका महत्व पता है। आइए जानते हैं importance of khichdi on makar sankranti....