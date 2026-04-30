चंडिका पाठ: जानिए सही विधि, नियम, सावधानियां और इसके चमत्कारी लाभ

Chandika Path:चण्डिका पाठ, जिसे मुख्य रूप से 'दुर्गा सप्तशती' या 'देवी माहात्म्य' के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्रों में से एक है। यह मार्कण्डेय पुराण का एक हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक हैं, इसीलिए इसे 'सप्तशती' कहा जाता है। माँ चण्डिका की कृपा पाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इस पाठ का विशेष महत्व है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।

1. पाठ की संरचना: तीन चरित्र

चण्डिका पाठ तीन मुख्य भागों में विभाजित है, जिन्हें 'चरित्र' कहा जाता है। ये तीनों मानव जीवन के अलग-अलग पहलुओं को शुद्ध करते हैं:

प्रथम चरित्र (महाकाली): यह तामसी वृत्तियों और आलस्य का नाश करता है (मधु-कैटभ वध)।

मध्यम चरित्र (महालक्ष्मी): यह राजसी गुणों को संतुलित करता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है (महिषासुर वध)।

उत्तम चरित्र (महासरस्वती): यह सात्विक गुणों को बढ़ाता है और अज्ञान के अंधकार को मिटाता है (शुम्भ-निशुम्भ वध)।

2. पाठ करने की विधि (शास्त्रीय नियम)

चण्डिका पाठ को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए इसे एक विशेष क्रम में किया जाता है:

कवच: शरीर की रक्षा के लिए।

अर्गला स्तोत्र: रूप, जय और यश की प्राप्ति के लिए।

कीलक: पाठ के प्रभाव को जागृत करने (उत्कीलन) के लिए।

नर्वाण मंत्र जप: 'ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जप।

मूल पाठ: 13 अध्यायों का श्रद्धापूर्वक पाठ।

सिद्ध कुंजिका स्तोत्र: अंत में इस स्तोत्र का पाठ करने से पूरे सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है।

3. चण्डिका पाठ के लाभ

भय और शत्रुओं का नाश: जैसा कि श्लोक कहता है, "भयार्तानां भयानाशा", यह पाठ मन के डर को मिटाकर आत्मविश्वास भरता है।

ग्रह बाधा निवारण: ज्योतिष के अनुसार, यदि राहु-केतु या शनि की दशा कष्टकारी हो, तो चण्डिका पाठ कवच की तरह काम करता है।

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति: घर में क्लेश या नकारात्मकता होने पर इस पाठ का गुंजन वातावरण को शुद्ध कर देता है।

मनोकामना पूर्ति: विशेष संकल्प के साथ किया गया 'सम्पुट पाठ' कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध करने की शक्ति रखता है।

4. सावधानी और नियम

चण्डिका पाठ एक जाग्रत साधना है, इसलिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:

शुद्ध उच्चारण: श्लोकों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। यदि संस्कृत कठिन लगे, तो हिंदी अनुवाद पढ़ा जा सकता है।

आसन: कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर ही पाठ करें।

अखंड दीपक: पाठ के दौरान एक घी का दीपक जलते रहना चाहिए।

ब्रह्मचर्य और सात्विकता: पाठ की अवधि के दौरान खान-पान और व्यवहार सात्विक रखें।

5. सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विशेष महत्व

यदि आपके पास समय का अभाव है और आप पूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो भगवान शिव द्वारा बताया गया 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' का पाठ करना भी पर्याप्त माना जाता है। इसे सप्तशती का सार कहा गया है।

विशेष टिप: चण्डिका पाठ के दौरान माँ को लाल पुष्प (खासकर गुड़हल) और हलवे का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।