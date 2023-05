Apra Ekadshi 2023 : अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें

Apra achala ajala ekadashi 2023 : ज्येष्‍ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी, अचला और अजला एकादशी भी कहते हैं। 15 मई 2023 को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। परंतु, अपरा एकादशी के दिन यदि एक समय का उपवास रख रहे हैं तो दूसरे समय शुद्ध सा‍त्विक भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप मोरधन की खिचड़ी खाकर भी यह एकादशी कर सकते हैं।

इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल खाना भी वर्जित है। इस दिन अंडे या मांस नहीं खाना चा‍हिए। इस दिन मदिरापान नहीं करना चाहिए। इस दिन सेम फल या फली नहीं खाना चाहिए।

अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें | How to fast on Apara Ekadashi?