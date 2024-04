कविता : श्रीराम होना चाहिए

How to Get Rid of Onion Breath: प्याज एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, लेकिन इसे खाने के बाद मुंह से आने वाली बदबू एक आम समस्या है। प्याज में मौजूद सल्फर यौगिक शरीर में टूट जाते हैं और रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, जहां से वे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और सांस के साथ बाहर निकलते हैं। प्याज की बदबू से निपटने के लिए कई सरल उपाय हैं...