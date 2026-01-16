शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. काव्य-संसार
  4. couplets on cold
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:02 IST)

ठंड पर दोहे: आंगन में जलने लगा

couplets on cold
कुहरे की चादर तनी, सिमटी धूप उदास।
तन मन सब ठंडा हुआ, थर थर कांपे श्वास।
 
आंगन में जलने लगा, किस्सों भरा अलाव।
ठंड सिखाए साथ में, रिश्तों का पहनाव।
 
सुबह धुंध से घिर रही, रात हुई चुपचाप।
ठंड ओढ़ कर आ गई, स्मृतियों के आलाप।
 
ठंड भरी मुस्कान में, अपनेपन का ताप।
रिश्तों में गर्मी बढ़ी, बढ़ा चाय का जाप।
 
नदिया खड़ी किनार पर, चुप है उसकी धार।
धीमी कर दी ठंड ने, समय तेज रफ़्तार।
 
सूखी टहनी पेड़ की, कुहरे का परिवेश।
ठंड सिखाती धैर्य का, मौन भरा उपदेश।
 
गरम रजाई में छुपे, बड़े बड़े बलवान।
ठंड मात्र अब एक ही, खड़ी है सीना तान। 
 
चाह चाय की चित्त में, जागा मन का राग।
गरम पकोड़े देख कर, ठंड रही है भाग।
 
रात ठिठुर कर कह रही, सुन ले मन की बात।
फटी रजाई झेलती, ठिठुरन के आघात।
 
कंबल में लिपटा हुआ, सपना देखे भोर।
ठंड ठठा कर हंस रही, धीमे हैं सब शोर।

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)ALSO READ: बसंत पंचमी और प्रकृति पर हिन्दी में भावपूर्ण कविता: बसंत का मधुर संदेश
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेशHappy Makar Sankranti Messages: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और नए उत्साह के संचार का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के साथ अपने दोस्तों और परिवार को ये खास संदेश भेजकर बधाई दें। यहां पढ़ें मकर संक्रांति 2026 के टॉप 10 शुभकामना संदेश:

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकारTips for Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत में। यह उत्सव खुशियां, सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। पतंग उड़ाने के लिए कुछ खास तकनीक और सामग्री की जरूरत होती है।

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगमBihu 2026 Cooking Guide: बिहू फसल कटाई के उत्सव हैं। पोंगल में जहां चावल और गुड़ की प्रधानता होती है, वहीं बिहू में चावल और तिल से बने 'पीठा' मुख्य होते हैं। बिहू के दिन असम में बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल पारंपरिक होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से लाभदायी होते हैं। आइए जानते हैं बिहू के खास व्यंजन और उनकी रेसिपी के बारे में:

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजनPongal Festival Food Recipes: पोंगल और बिहू दोनों ही भारतीय त्योहार हैं जो अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और विशेष पकवानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पोंगल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दोनों त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों में पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो इन त्योहारों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक होते हैं।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

और भी वीडियो देखें

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

ठंड पर दोहे: आंगन में जलने लगा

ठंड पर दोहे: आंगन में जलने लगाकुहरे की चादर तनी, सिमटी धूप उदास। तन मन सब ठंडा हुआ, थर थर कांपे श्वास। आंगन में जलने लगा, किस्सों भरा अलाव। ठंड सिखाए साथ में, रिश्तों का पहनाव। सुबह धुंध से घिर रही, रात हुई चुपचाप। ठंड ओढ़ कर आ गई, स्मृतियों के आलाप।

बसंत पंचमी और प्रकृति पर हिन्दी में भावपूर्ण कविता: बसंत का मधुर संदेश

बसंत पंचमी और प्रकृति पर हिन्दी में भावपूर्ण कविता: बसंत का मधुर संदेशआई बसंत पंचमी प्यारी, धरती ने ओढ़ी चुनर पीली। खिल उठे उपवन, महके फूल, हर डाली गुनगुनाए राग मीठी। कोयल की कुहुक में रस घुला, भंवरों ने छेड़ा मधुर तराना। हवा ने छूकर के शाखाओं को, सिखाया प्रेम का नया बहाना। सरसों हंसी खेतों के आंगन, सूरज भी लगा सुनहरा लगने।

बसंत पंचमी और सरस्वती प्रकटोत्सव पर रोचक निबंध Basant Panchami Essay

बसंत पंचमी और सरस्वती प्रकटोत्सव पर रोचक निबंध Basant Panchami EssayBasant Panchami Par Nibandh: बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है, जो विशेष रूप से वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजा की जाती है, जो विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती की आराधना का पर्व है।

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदे

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदेhealth benefits of Kiwi: कीवी एक ताजगी से भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो विटामिन C, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होता है। हालांकि, जब बात डायबिटीज की आती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि किस फल का सेवन रक्त शर्करा पर कैसे प्रभाव डालता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com