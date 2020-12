पत्नियां कैसे लड़ती हैं: मजा आएगा ये जोक पढ़कर

विभिन्न पतियों

की पत्नियां उनसे कैसे लड़ती है़ :-

Pilot’s wife :- ज्यादा मत उड़ो

Teacher’s wife :- मुझे मत सिखाओ

Painter’s wife :- थोबड़ा रंग दूंगी

Dhobi’s wife :- धो दूंगी

Actor’s wife :- ज्यादा नाटक मत करो

Dentist’s wife :- बत्तीसी तोड़ दूंगी

Marwadi’s wife :- हिसाब से रहो

Engineer’s wife :- सारे पुर्जे ढीले कर दूंगी

Architect’s wife :- ढंग से रहो वरना थोबड़े का डिजाईन बदल दूंगी

Sunar’s wife :- एक जड़ दूंगी

Pandit’s wife :- घंटी बजा दूंगी

Musicians wife :- ढोल बजा दूंगी

Driver’s wife :- ब्रेक लगा दूंगी

Builders wife :- ईंट से ईंट बजा दूंगी

Doctors wife :- सही इलाज कर दूंगी

Advocate ki wife :- अपनी वकालत कोर्ट तक ही सीमित रखो...जीत नहीं पाओगे मुझसे

And the Best one…..

Whatsapp Admin ki wife :- ग्रुप डिलीट कर दूंगी!!