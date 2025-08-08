शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (16:06 IST)

भाई-बहन के प्यार का सबसे खास त्योहार रक्षाबंधन/ राखी पर रोचक निबंध

Essay on Raksha Bandhan
Raksha Bandhan essay in Hindi: प्रस्तावना: भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार किसी न किसी रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाता है। इन्हीं में से एक है भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन। यह पर्व सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि भाई की सुरक्षा का संकल्प और बहन के निस्वार्थ स्नेह का उत्सव है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि बचपन की खट्टी-मीठी यादों और भविष्य के साथ का वादा है।ALSO READ: रक्षाबंधन पर राखी दिन में बांधना चाहिए या कि रात में, जानिए शुभ मुहूर्त का समय
 
पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व: रक्षाबंधन का इतिहास बहुत गहरा और समृद्ध है। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हैं:
 
• कृष्ण-द्रौपदी की कथा: महाभारत में जब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। बदले में, कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया, जिसे उन्होंने चीरहरण के समय निभाया। यह कथा रक्षाबंधन के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है।
 
• रानी कर्णावती और हुमायूं: मध्यकाल में, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के शासक से अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने इस राखी का मान रखते हुए अपनी बहन के राज्य की रक्षा की, जो यह दर्शाता है कि यह रिश्ता धर्म और सीमाओं से परे है।
 
पवित्र रस्म और उसका अर्थ: रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम का एक धागा, जिसे राखी कहते हैं, बांधती है। इस रस्म में:ALSO READ: रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि
 
• बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है और आरती उतारकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है।
 
• भाई बदले में बहन को उपहार देता है और उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन देता है।
 
• यह धागा बहन की दुआओं और भाई के वचन का प्रतीक है। यह भाई को उसकी जिम्मेदारी और बहन को उसके भाई के अटूट विश्वास का एहसास कराता है।
 
आधुनिकता का रंग: आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। यह सिर्फ सगे भाई-बहनों तक ही सीमित नहीं रहा। अब बहनें अपनी सुरक्षा और सम्मान का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति को राखी बांधती हैं। चाहे वे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या कोई और। यह पर्व दूर रहने वाले भाई-बहनों के लिए भी बहुत खास है, जहां वीडियो कॉल और ऑनलाइन गिफ्टिंग के माध्यम से भी यह रिश्ता जिंदा रहता है।
 
उपसंहार: रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें बचपन की मासूमियत, परिवार के प्यार और रिश्तों की अहमियत की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए स्नेह, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। जब तक यह पवित्र रिश्ता कायम है, तब तक रक्षाबंधन का महत्व और इसका आकर्षण भी हमेशा बना रहेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेज
बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता... रक्षाबंधन पर भेजिए ये भावनात्मक संदेश और कहिए Happy Rakshabandhanraksha bandhan best wishes in hindi: रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। राखी सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। इस खास मौके पर उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद और भी खास हो जाती है। ये वो रिश्ता है जो दूर हो या पास ये जीवन और सारी खुशियां उनके बिना अधूरी लगती हैं। इस खास मौके पर आप अपने भाई या बहन को ये प्यारे संदेश भेजकर बता सकते हैं कि आपके लिए वो कितने खास हैं।

भाई-बहन का रिश्ता: बढ़ती सुविधा, घटती दूरीजैसे-जैसे मनुष्य जीवन आधुनिक हो रहा है, वैसे-वैसे तकनीकी सुविधाएं रिश्तों को सहेजने और करीब लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पहले की तरह रिश्तों में दूरी अब बची नहीं है। इसी कड़ी में सृष्टि का बनाया खूबसूरत रिश्ता, भाई-बहन का संबंध भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहा है।

वो कहानी, जो हर भारतीय को याद है: 15 अगस्त की गाथाIndependence Day India: 15 अगस्त सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वो कहानी है जो हर भारतीय को प्रेरणा देती है। यह दिन हमें एकजुट करता है, हमें याद दिलाता है कि जब हम साथ आते हैं, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। आइए, इस 15 अगस्त पर संकल्प लें कि हम न केवल स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, बल्कि इसके जिम्मेदार प्रहरी भी हैं। यहां पढ़ें स्वतंत्रता दिवस के जन्म की गाथा...

रक्षा बंधन पर इस बार बाजार में आई है ये 5 ट्रेंडी राखियां, जरूर करें ट्राईCustom rakhi ideas: रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस अटूट रिश्ते का उत्सव है, जिसमें प्यार, तकरार, परवाह और अपनापन सब कुछ शामिल होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, जबकि भाई उनकी सुरक्षा और साथ निभाने का वादा करते हैं।

डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय, मच्छरों से ऐसे करें खुद की सुरक्षाmachar se kaise bache gharelu upay: मानसून के मौसम के आते ही नमी, गंदगी और रुका हुआ पानी मच्छरों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन जाता है। यही वजह है कि हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं।

पहली बार PM की सुरक्षा में तैनात हुईं महिला SPG अफसर, जानिए कौन हैं अदासो कपेसा और कितना है उनका वेतनpm modi female spg commando: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें उनके सुरक्षा घेरे में एक महिला अधिकारी नजर आ रही थीं। यह महिला कोई साधारण अधिकारी नहीं, बल्कि देश की पहली महिला एसपीजी (Special Protection Group) कमांडो अदासो कपेसा हैं। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आइए जानते हैं कि कौन हैं अदासो कपेसा, और क्या होता है एक SPG कमांडो का काम।

दिनभर की थकान और कमजोरी से हैं परेशान? ये 10 देसी सप्लीमेंट्स देंगे जबरदस्त ताकतfoods for stop weakness: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऊर्जा की कमी यानी Fatigue एक आम समस्या बन चुकी है। चाहे ऑफिस का तनाव हो, घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां, हम में से कई लोग अक्सर खुद को थका हुआ, सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं।

लिवर की सफाई और ताकत के लिए जरूरी हैं ये 6 सुपरफूड्स, आज से करें डाइट में शामिलliver health tips: हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा अंग है जो चुपचाप लेकिन लगातार शरीर की सफाई, पाचन और पोषण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जो न केवल खून को फिल्टर करता है, बल्कि पाचन में मदद करने वाले बाइल (पित्त) को बनाता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और ज़रूरी पोषक तत्वों को स्टोर करता है।

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशनhow to stay consistent with walking: आज के समय में जब सबकुछ तेजी से बदल रहा है, हमारी जीवनशैली भी उतनी ही तेज़ हो गई है। भागदौड़, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी समय की कमी के बीच सबसे ज़्यादा जो चीज नजरअंदाज होती है,

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानेंInteresting facts about Quit India Movement Day: 09 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के महत्व और इतिहास को जानें। यहां 9 अगस्त को मनाए जाने वाले 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस से जुड़े 10 रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए यहां जानते हैं 10 रोचक तथ्य...
