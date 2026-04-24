world malaria day: विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस 2026: कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

Malaria awareness diwas: विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमें मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करता है, जो हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है। मलेरिया एक परजीवी जनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है।ALSO READ: Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स : विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमें मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करता है, जो हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है। मलेरिया एक परजीवी जनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है।

मलेरिया से बचाव और सही समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इस दिन का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षा के उपाय अपनाने, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और समुदाय में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में तकनीक और स्वास्थ्य सुविधाओं की मदद से मलेरिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

अगर हम सभी मिलकर साफ-सफाई, मच्छर से बचाव और समय पर इलाज जैसी सावधानियों को अपनाएं, तो मलेरिया जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। आइए जानते हैं यहां मलेरिया रोग के बारे में खास जानकारी...

मलेरिया क्या है?

मलेरिया एक पैरासाइटिक बीमारी है, जो प्लास्मोडियम (Plasmodium) नामक परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी मुख्य रूप से एनोफिलीज मच्छर के काटने से इंसान में प्रवेश करता है। मलेरिया सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।

मलेरिया के कारण

1. संक्रमित मच्छर का काटना– सबसे सामान्य कारण।

2. संक्रमित खून का संचार– रक्त चढ़ाई, सुई या किसी संक्रमित व्यक्ति से खून लेने पर।

3. मां से बच्चे को संक्रमण– गर्भवती महिला से बच्चे में।

मलेरिया के लक्षण

मलेरिया के लक्षण अक्सर संक्रमित होने के 7–30 दिन बाद दिखाई देते हैं। आम लक्षण:

- तेज बुखार और ठंड लगना

- सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द

- उल्टी और थकान

- बार-बार बुखार का आना

- गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई,

- एनीमिया और अंगों की खराबी

ध्यान दें: लक्षण तुरंत न दिखें तो भी मलेरिया हो सकता है, इसलिए संदिग्ध स्थिति में टेस्ट कराना जरूरी है।

मलेरिया से बचाव के उपाय

1. मच्छर से बचाव

- मच्छरदानी का उपयोग करें

- मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं

- खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं

2. घर और आसपास सफाई

- पानी के जमा होने वाले स्थानों को खाली करें

- गंदगी और कूड़े के ढेर हटाएं

3. सुरक्षित खून का उपयोग

- रक्तदान और रक्त चढ़ाई में केवल परीक्षणित खून का उपयोग करें

4. स्वास्थ्य जागरूकता

- लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें

- मलेरिया की दवा समय पर लें

विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस का महत्व

- लोगों को मलेरिया के खतरे के प्रति सतर्क करना।

- रोकथाम और इलाज के तरीकों को बढ़ावा देना।

- सरकार और समाज को मिलकर मलेरिया उन्मूलन के अभियान में जोड़ना।

मलेरिया एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है। विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस 2026 पर यह संदेश फैलाना जरूरी है कि जागरूकता, साफ-सफाई और समय पर इलाज से मलेरिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह खुद और अपने परिवार को मलेरिया से सुरक्षित रखे।



