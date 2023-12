New Year Resolution 2024: नए साल में लें ये 5 संकल्प, हमेशा रहेंगे हेल्दी

What is Chilgoza in Hindi: चिलगोजा एक ड्राई फूड है जो पिस्ता और बादाम के आकार का होता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। इसे अंग्रेजी में पाइन नट्स (Pine Nuts) कहते हैं। चिलगोजा को नियोजा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइनस गिरार्डियना है। यह एक सूखा मेवा है। चिलगोजा एक नट है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है।