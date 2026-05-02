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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

World Laughter Day 2026: विश्व हास्य दिवस, हंसी के जादू से जीवन में भरें खुशियां

विश्व हास्य दिवस पर हंसता हुआ इमोजी चेहरा और हंसने, खुश रहने का महत्व बताता फोटो
World Laughter Day: पूरी दुनिया में हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हंसी सिर्फ मज़ाक या मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए सबसे बड़ी दवा है। आज के तनावपूर्ण जीवन में, हंसी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है।ALSO READ: World Press Freedom Day: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026: सिर्फ पत्रकारिता नहीं, यह आपकी 'आवाज' का उत्सव है!
 
विश्व हास्य दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम हर दिन थोड़ी हंसी, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी खुशी अपने जीवन में लाएं। यह दिन परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ खुशियां बांटने का अवसर भी है।
 

विश्व हास्य दिवस का इतिहास

विश्व हास्य दिवस की शुरुआत भारत से 1998 में हुई, जब डॉक्टर मदन कटारिया ने लाफ्टर योगा (Laughter Yoga) की पहल की। उनका मानना था कि हंसी केवल मन का उत्साह ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। इसके बाद यह विचार दुनियाभर में फैल गया और हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाने का ट्रेंड शुरू हुआ।
 

विश्व हास्य दिवस मनाने के आसान तरीके

 
1. लाफ्टर योगा सेशन करें – दोस्तों या परिवार के साथ हंसी योग करें।
 
2. हास्य फिल्मों या वीडियो देखें – कम से कम 30 मिनट रोज हंसी का आनंद लें।
 
3. मजेदार बातें शेयर करें – सोशल मीडिया पर #WorldLaughterDay के साथ मजेदार पोस्ट करें।
 
4. हंसी प्रतियोगिताएं आयोजित करें – ऑफिस, स्कूल या स्थानीय समुदाय में।
 
5. आत्म-हंसी अपनाएं – खुद पर हंसना सीखें, यह आत्मविश्वास और खुशी बढ़ाता है।ALSO READ: गर्मी में यदि लू लग जाए तो करें ये घरेलू उपचार
 

हंसने के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ 

 
1. तनाव कम करती है – हंसी तनाव हार्मोन को घटाती है और मानसिक शांति देती है।
 
2. हृदय और रक्त परिसंचरण के लिए फायदेमंद – हंसी दिल को स्वस्थ रखती है और ब्लड सर्कुलेशन सुधारती है।
 
3. इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है – हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है।
 
4. सकारात्मक सोच बढ़ाती है – हंसी मूड सुधारती है और नकारात्मक विचारों को कम करती है।
 
5. सामाजिक संबंध मजबूत करती है – हंसी से लोग आपस में जुड़ते हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं।
 
विश्व हास्य दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। यह हमारे जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाने का संदेश है। इस दिन को मनाकर हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आस-पास के लोगों के लिए भी खुशियां बढ़ा सकते हैं। याद रखें- एक हंसी से आप किसी का दिन बदल सकते हैं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिता
 
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