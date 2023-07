1 माह तक गर्म पानी पीने के हैरान करने वाले 10 फायदे

How much water should we drink at night : रात को सोने से पहले पानी पीने को लेकर अलग अलग सलाह दी जाती है। कुछ डॉक्टर इसे अच्छा मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ मानते हैं कि रात को सोने से पहले कम पानी पीना चाहिए। वहीं कुछ मानते हैं कि रात को सोने से पहले पानी जरूर पीना चाहिए। हालांकि इस संबंध में पक्का नहीं कहा जा सकता है कि रात को सोने से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं।