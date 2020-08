Sprouts In Rainy Season : बारिश में अंकुरित अनाज से रहें दूर वरना सेहत को होगा नुकसान

हो सकता है। वैसे तो के लिए बेहद फायदेमंद है और इसे नियमित तौर पर अपनी डाइट में शामिल करना आपको सेहत और ब्यूटी के कई फायदे दे सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सेहतमंद चीज, हर वक्त एक सा ही परिणाम दे। जी हां, अंकुरित अनाज के चाहे कितने भी फायदे हों, ले‍किन बारिश के दिनों में इसे खाना आपके लिए हानिकारकहो सकता है।





अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंकुरित अनाज कैसे सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है... तो हम आपको बताते हैं इसका कारण -







दरअसल बरसात के दिनों में फूड पॉइजनिंग और पेट खराब होने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है, पानी या अन्य खाद्य पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण, जो आपके पेट को न सिर्फ खराब करता है बल्कि उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं को जन्म देकर आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

डाइ‍टीशियन इस मौसम में अंकुरित अनाज न खाने की सलाह देते हैं, जिसका पहला कारण है कि इन्हें ज्यादा समय तक पानी में भिगोया जाता है और उससे भी अधिक समय तक इसमें नमी बनी रहती है। ऐसे में इनमें खतरनाक बैक्टीरिया होने का खतरा और भी बढ़ जाता है।







दूसरा कारण यह है कि इसमें फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है जो मोशन होने में सहायक होते हैं। ऐसे में यह डायरिया जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है जिससे शरीर में पानी एवं पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

हालांकि अगर आप इस मौसम में अंकुरित अनाज खाना ही चाहते हैं, तो इसे अच्छी तरह से उबालकर ताजा रहते ही इसका प्रयोग कर लें, ताकि यह

आपको हानि न पहुंचा सके।





---------------------------





कोरोनावायरस, कोविड-19, केयर, हेल्थ टिप्स, सावधानियां, कोरोना में इन बातों का ख्याल, कोरोना में सावधानियां, Coronavirus, covid-19, care, health tips, precautions, care of these things in corona, precautions in corona

Coronavirus





CoronaVirus : घर से निकलें तो ये बातें ध्यान में रखें









कोरोनावायरस से बचने के लिए सिर्फ सावधानी की जरूरत है। अगर आप जागरूक हैं और सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो इस संकट की घड़ी में आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।





आइए इस लेख में जानते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?





* घर से बाहर निकलने पर ध्यान रखें कि आप मास्क पहने रहें। सार्वजनिक स्थल पर आपको मास्क पहनकर रखना है जिससे कि आप इस वायरस से खुद को सुरक्षित रख सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप अकेले हैं, उस समय मास्क का इस्तेमाल न करें। मास्क का इस्तेमाल आपको भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ही करना है।

* लिफ्ट का इस्तेमाल करते समय या गेट खोलने के लिए अपनी उंगलियों को टच करने से बचें। इसके बजाय आप अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यह रहेगा कि आप अपने साथ टिशू लेकर चलें।





* छींकते या खांसते समय अपने मुंह को किसी टिशू से ढंक लें। इसके बाद इस्तेमाल हुए टिशू को तुरंत डस्टबिन में डाल दें।





* अपने हाथों को साफ करते रहें। इसके लिए आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रहे सैनिटाइजर को अपने साथ ही कैरी करें।

* सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को नजरअंदाज न करें। लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखें कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है।





* बार-बार चेहरे पर हाथ लगाने से बचें। अधिकतर लोगों की चेहरे पर बार-बार हाथ लगाने की आदत होती है। इस आदत को बदलना ही आपके के लिए बेहतर है।