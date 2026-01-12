सोमवार, 12 जनवरी 2026
Last Updated : सोमवार, 12 जनवरी 2026 (15:35 IST)

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदे

Kiwi
Kiwi n diabetic patients: डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं, लेकिन इसे संयम से और एक स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में खाना चाहिए। कीवी में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालांकि, किसी भी नए आहार को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है, खासकर यदि आप किसी विशेष दवा पर हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं।ALSO READ: Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें
 
डायबिटीज रोगियों के लिए कीवी के 4 फायदे:
 
1. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI): 
कीवी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) काफी कम होता है, जो इसे डायबिटीज रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह मापदंड है, जो यह बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को कितनी तेजी से बढ़ाता है। कम GI वाले खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, और कीवी इसका अच्छा उदाहरण है।
 
2. फाइबर की अधिकता: 
कीवी में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। फाइबर भोजन को धीरे-धीरे पचने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि नहीं होती। यह डायबिटीज रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्त शर्करा में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है।ALSO READ: Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे
 
3. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: 
कीवी में विटामिन C, फ्लेवोनोइड्स और कारोटिनॉइड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लंबी अवधि तक उच्च रक्त शर्करा के स्तर से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जो स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है।
 
4. हृदय स्वास्थ्य में सुधार:
डायबिटीज के रोगियों में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उच्च रक्त शर्करा रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। कीवी में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं।
 
अगर आप कीवी को सही तरीके से अपनी डायबिटीज डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है और रक्त शर्करा को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

photo courtesy:  WD/AI
