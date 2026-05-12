मंगलवार, 12 मई 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. घरेलू नुस्खे
  4. How to Cleanse Your Kidneys kidney ki safai ke liye 3 gharelu upay
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 12 मई 2026 (15:15 IST)

किडनी की सफाई के लिए 3 घरेलू उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाएं

How to Cleanse Your Kidneys Cleansing
Kidney Cleansing: किडनी (वृक्क) हमारे शरीर का फिल्टर है, जो रक्त से गंदगी और विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालती है। इसे स्वस्थ और साफ रखने के लिए किचन में मौजूद कुछ चीजें बहुत प्रभावी हो सकती हैं। किडनी की प्राकृतिक सफाई के लिए यहाँ कुछ प्रमुख घरेलू उपाय दिए गए हैं।
 

1. हर्बल ड्रिंक्स और काढ़ा:

धनिया काढ़ा: मुट्ठी भर खड़ा धनिया लें और उसे रात को पानी में भिगो दें। सुबह उसे 10 मिनट तक गुनगुने पानी में उबालें। इसे छानकर ठंडा होने पर पिएं। यह किडनी से नमक और गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है। यदि आप चाहें तो उबालते वक्त इसमें थोड़ा अदरक, कालीमीर्च, हल्दी और शहद मिलाकर अंत में आधा नींबू भी निचोड़ देंगे तो यह एकदम जबरदस्त काढ़ा बन जाएगा।
 
अदरक की चाय: अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो किडनी की सूजन कम करते हैं। इसे पानी में उबालकर या शहद मिलाकर पीना फायदेमंद है।
 
भुट्टे के बाल (Corn Silk): मक्के के दानों पर जो सुनहरे बाल होते हैं, उन्हें पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं। यह यूरिन इन्फेक्शन को रोकता है और किडनी की सफाई करता है।

2. फलों का रस

नींबू का रस: नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कैल्शियम को जमने से रोकता है, जिससे पथरी (Kidney Stone) होने का खतरा कम हो जाता है। रोज सुबह गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पिएं।
 
क्रैनबेरी जूस (Cranberry): यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) के लिए रामबाण है और किडनी के बैक्टीरिया को साफ करता है। ध्यान रहे कि जूस बिना चीनी वाला हो।
 
सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar): एक गिलास पानी में 1-2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और किडनी स्वस्थ रहती है।

3. खान-पान में बदलाव

पानी की पर्याप्त मात्रा: किडनी की सफाई का सबसे सरल तरीका दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना है। यह टॉक्सिन्स को पतला करके बाहर निकाल देता है।
सब्जियों का सेवन: मूली, गोभी, लहसुन और प्याज को डाइट में शामिल करें। लहसुन में मौजूद 'एलिसिन' किडनी को भारी धातुओं के नुकसान से बचाता है।
लाल अंगूर: इसमें फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो किडनी की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और सूजन कम करते हैं।

क्या करें

  • नमक (सोडियम) का सेवन कम करें।
  • व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करें।
  • यूरिन को देर तक रोक कर न रखें।
  • साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में पानी ही पिएं।

क्या न करें

  • अधिक पेनकिलर्स (Dolo, Combiflam आदि) न खाएं।
  • शराब और धूम्रपान से परहेज करें।
  • जंक फूड और पैकेट बंद खाने से बचें।
 
चेतावनी: अगर आपको पहले से किडनी की कोई गंभीर बीमारी है, आप डायलिसिस पर हैं, किडनी स्टोन है, लो या हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ब्लड पतला करने की दवा ले रहे हैं या आप गर्भवती महिला हैं, तो इनमें से कोई भी उपाय अपनाने से पहले अपने डॉक्टर (Nephrologist) से सलाह जरूर लें। अत्यधिक मात्रा में किसी भी काढ़े का सेवन न करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मी में यदि लू लग जाए तो करें ये घरेलू उपचार

गर्मी में यदि लू लग जाए तो करें ये घरेलू उपचारभीषण गर्मी और तपती धूप के कारण 'लू' (Heatstroke) लगना एक गंभीर समस्या हो सकती है। जब शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है, तो शरीर अपनी शीतलता खो देता है। यदि किसी को लू लग जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ प्रभावी घरेलू उपचार राहत दिला सकते हैं। यहाँ लू से बचाव और उपचार के सबसे सटीक उपाय दिए गए हैं।

Vastu tips: किराए के घर में रह रहे हैं? तो जान लें ये 8 वास्तु टिप्स, जो बदल देंगे आपकी किस्मत

Vastu tips: किराए के घर में रह रहे हैं? तो जान लें ये 8 वास्तु टिप्स, जो बदल देंगे आपकी किस्मतHow to increase luck in rental house: किराए का घर हमारी जिंदगी में एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप नए शहर में आए हों या किसी अस्थायी ठिकाने में रह रहे हों, घर का वातावरण हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति, धन और भाग्य पर असर डालता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, छोटे-छोटे बदलाव और सजावट के उपाय भी किराए के घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं।

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सच

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सचsummer season health tips: गर्मियों में चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना स्वर्ग जैसा अहसास देता है, लेकिन क्या यह आपकी सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही 'अत्यधिक ठंडे पानी' को लेकर कुछ चेतावनी देते हैं। यहां जानें कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत:

सफर में गर्मी से बचना है? अपनाएं ये 5 आसान देसी उपाय, नहीं होगा हीट स्ट्रोक

सफर में गर्मी से बचना है? अपनाएं ये 5 आसान देसी उपाय, नहीं होगा हीट स्ट्रोकइस बार गर्मी बहुत तेज है। अल नीनो का असर भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या करें रोज ऑफिस या दुकान पर तो जाना ही ही। यह भी हो सकता है कि किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान हो। जो भी हो, सफर के दौरान चिलचिलाती गर्मी और लू से बचना एक बड़ी चुनौती होती है। यहां 5 बेहद आसान और असरदार देसी उपाय दिए गए हैं जो आपको अंदर से ठंडा रखेंगे।

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपायSummer tips in Hindi: गर्मी के मौसम में धूप और तेज गर्मी से बचना बहुत जरूरी है, वरना तनाव, थकान, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु 10 आसान और कारगर उपाय दिए जा रहे हैं:

और भी वीडियो देखें

Lord Shantinath jayanti: जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की जयंती

Lord Shantinath jayanti: जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की जयंतीBhagwan Shantinath Jayanti: जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर, भगवान शांतिनाथ की जयंती यानी जन्म कल्याणक जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र और मंगलकारी दिन है। उनके जीवन का संदेश शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित है। जैन मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा, भजन, प्रवचन और दान का आयोजन किया जाता है।

International Nurses Day 2026: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जानें 2026 की थीम

International Nurses Day 2026: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जानें 2026 की थीमInternational Nurses Day: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का एक जरिया है। इस दिन नर्सों को सम्मानित किया जाता है। इसे मनाए जाने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

Florence Nightingales: 12 मई जयंती विशेष: फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी क्या है?

Florence Nightingales: 12 मई जयंती विशेष: फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी क्या है?Florence Nightingales Birthday: फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम नर्सिंग और मानव सेवा के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें अक्सर 'लैडी विद द लैम्प' के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, इसलिए उनका नाम 'फ्लोरेंस' पड़ा।

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियां

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियांnautapa se bachaav tips: ज्येष्ठ मास के वे 9 दिन जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है वह नौतपा, जिसमें भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अपने चरम पर होता है। इस दौरान शरीर का तापमान संतुलित रखना और डिहाइड्रेशन से बचना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नौतपा के दौरान अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए यहां 10 महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं:

मदर्स डे पर मां को दें ये खास तोहफा, चेहरे पर आ जाएगी प्यारी सी मुस्कान; देखें लिस्ट

मदर्स डे पर मां को दें ये खास तोहफा, चेहरे पर आ जाएगी प्यारी सी मुस्कान; देखें लिस्ट10 मई 2026 रविवार के दिन मातृ दिवस है। मदर्स डे पर मां को कोई महंगा उपहार देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें यह महसूस कराना कि वे आपके जीवन में कितनी खास हैं। यहाँ कुछ चुनिंदा और दिल छू लेने वाले उपहारों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें आप अपनी मां की पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com