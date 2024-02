क्या होता है Dopamine Dressing? इन टिप्स की मदद से करें इस ट्रेंड को फॉलो

Foods that cause depression: आज के समय में मेंटल हेल्थ की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। क्योंकि आप जो खाते हैं वैसा ही आपके दिमाग में प्रभाव पड़ता है। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए (Foods that may trigger depression)....