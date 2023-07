फैशन : बारिश में कैसा हो आपका ड्रेस, पढ़ें 6 टिप्स

Your Dress Up in the Rainy season : हमेशा से ही मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन फैशन और स्वास्थ, दोनों के लिहाज से बिल्कुल फिट माना गया है। हर मौसम के अनुसार ड्रेस या पहनावा चुनते समय हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ सावधानियां जरूर रखते हैं। उसी प्रकार बरसात के दिनों में भी कुछ सावधानियां रखकर कपड़ों का चयन किया जाए तो आपको अधिक सुविधा होती है।

आइए जानते हैं कैसा हो बारिश में आपकी ड्रेस का चयन-

1 नाइलॉन- भीगते मौसम में नाइलॉन फेब्रिक काफी आरामदायक साबित हो सकता है। यह कपड़ा पानी को टिकने नहीं देता और गर्मी पैदा करता है। इस कपड़े की भी यह खासियत है, कि यह बहुत जल्दी सूखता है, इसीलिए बारिश में आप इसे पहनने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये कपड़े एकदम फिट न हों।

2 सूती कपड़े- बारिश के दिनों में कॉटन यानी सूती कपड़े पहन सकते हैं। बारिश के दिनों में मौसम में नमी बहुत होती है, और सूती कपड़े नमी को सोखने का काम करते हैं। ऐसे में आप हल्की फुल्की बारिश में भीग भी गए, तो गीलेपन के कारण होने वाली परेशानी या चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। लेकिन भीगने के बाद ये असानी से नहीं सूखते, इस बात का ध्यान रखें।

3 शिफॉन- जार्जेट या शिफॉन कपड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है, कि ये कपड़े भीगने के बाद गर्मी या हवा में जल्दी और आसानी से सूख भी जाते हैं। लेकिन अगर इन कपड़ों में जरा भी नमी लगी या फिर भीग गए तो ये पारदर्शी हो सकते हैं, और आप गीलेपन से परेशान होंगे सो अलग। इसीलिए सोच समझ कर इस तरह के कपड़ों का चयन करें।

4 फ्लोरल प्रिंट- बारिश के मौसम में फ्लोरल प्रिंट काफी पसंद किए जाते हैं। क्‍योंकि बारिश हरियाली और बहार का मौसम होता है। ऐसे में रंगीन अंदाज हर किसी को भाता है। अत: फ्लोरल प्रिंट के कपड़े अवश्‍य चुनें।

5 चटक रंग- अन्‍य मौसम में भले ही चटक रंग बिल्‍कुल न भाते हों, लेकिन बारिश के मौसम में आप रेड, पिंक, येलो, लाइट ग्रीन को चुन सकते हैं। बारिश में ये ब्राइट कलर्स खूब पसंद किए जाते हैं।

6 मैचिंग स्कार्फ- बारिश के दिनों में आप जो भी कपड़े पहनते हैं, उसके साथ एक मैचिंग या कलरफुल स्कार्फ या दुपट्टा जरूर साथ रखें, ताकि बाल, कान, ऊपरी वस्त्र की रक्षा कर सकें। प्राथमिक तौर पर कपड़ों के भीग कर पारदर्शी हो जाने पर यही स्कार्फ आपका सहयोग करेगा।

इन सबके अलावा सबसे खास बात का ध्यान रखें कि इस मौसम में बहुत टाइट या स्किन फिटिंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये नमी लगने पर तुरंत पारदर्शी होते हैं। ऐसे में आपका शरीर दिखाई देने के चांसेस बढ़ जाते हैं तथा सर्दी लग जाने का खतरा भी बना रहता है।





