Live Updates : देशभर में किसानों का रेल रोको आंदोलन, 4 घंटे तक रहेगा असर

-जम्म कश्मीर में जम्मू के चन्नी हिमत क्षेत्र में युनाइटेड किसान फ्रंट ने रेल रोका आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया।

-दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से ट्रेन की पटरियों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी।

-ट्रेन की पटरियों के पास कई जगहों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है और गश्त भी बढ़ा दी गई है।

Delhi: Police personnel deployed at Nangloi railway station as farmers have called a 4-hour long nationwide 'rail roko' agitation today. #FarmLaws pic.twitter.com/3dibSe5He5