विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदौर: एक अद्वितीय, कालजयी एवं वैश्विक प्रतिमान

वैश्विक पृष्ठभूमि- "जलवायु क्रिया" की वैश्विक पुकार

विश्व पर्यावरण दिवस २०२६ "जलवायु क्रिया" (Climate Action) के केंद्रीय विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है, और इस वर्ष अज़रबैजान गणराज्य की राजधानी बाकू इसका वैश्विक आयोजन-स्थल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का यह वैश्विक अभियान पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे आपातकालीन संकेतों पर केंद्रित है। प्रश्न अब यह नहीं कि परिवर्तन आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि मानवता इस परिवर्तन को किस दिशा में और कितनी गति से मोड़ती है। इस वर्ष की थीम "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" प्रकृति को जलवायु-संकट के सबसे बड़े पीड़ित के साथ-साथ उसके सबसे शक्तिशाली समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है।

वर्ष २०१५ से २०२५ तक के ग्यारह वर्ष रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहे हैं। अनुमान है कि २०५० तक विश्व की तीन-चौथाई से अधिक जनसंख्या सूखे की चपेट में आ सकती है और वर्तमान हिमनद-स्थलों (Glaciers) का एक-तिहाई भाग सदा के लिए विलुप्त हो सकता है। ऐसी वैश्विक विभीषिका के महासंकट-काल में, जब समूची मानव-जाति आसन्न पर्यावरणीय प्रलय के भय से आतंकित है, भारत की मध्यभूमि में स्थित एक नगर इंदौर संपूर्ण विश्व के समक्ष आशा और संकल्प का एक अभूतपूर्व, दीप्तिमान एवं अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहा है।

नव-चेतना का संवाहक इंदौर

इंदौर ने केवल स्वच्छता के धरातल पर ही कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं, अपितु उसने आधुनिक युग की विकासवादी अंधी दौड़ के बीच प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठाने की एक युगांतरकारी कला सीखी है। निरंतर राष्ट्रपटल पर शीर्ष स्थान अर्जित करने वाला यह महानगर अब विश्व पर्यावरण दिवस (५ जून) के पावन अवसर पर संपूर्ण वसुंधरा के समक्ष एक अग्रणी, जाज्वल्यमान एवं वैश्विक प्रतिमान (Global Role Model) बनकर उभरा है। जब वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन के संकट से जूझ रहा है, तब इंदौर ने सिद्ध किया है कि विकास और पर्यावरण का सह-अस्तित्व न केवल संभव है, बल्कि अनिवार्य भी है।

प्रकृति के तीन मूलभूत, अनादि और अनंत स्तंभों, मृदा (मिट्टी), जल और वन्य जीवन के संरक्षण, संवर्धन एवं संपूर्ण कायाकल्प में इंदौर का भगीरथ प्रयास अत्यंत विस्मयकारी, श्लाघनीय और संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय है। ये तीनों तत्व ही इस धरा पर हमारे अस्तित्व के वास्तविक 'प्राण-आधार' हैं।

१. अक्षय मृदा संपदा एवं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन (Soil Health & Waste Management)

भूमि केवल अन्न ही नहीं उपजाती, वह समस्त जीव-जगत को अपनी गोद में धारण करती है। इंदौर ने अपनी इस पावन धरा को प्रदूषण की विभीषिका और रसायनों के घातक प्रभावों से पूर्णतः मुक्त रखने के लिए एक अद्वितीय, त्रि-आयामी कचरा प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है, जो आज संपूर्ण विश्व के शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय है।

शून्य अपशिष्ट भराव क्षेत्र (Zero Landfill City): इंदौर ने 'कचरा' शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया है। यहाँ शत-प्रतिशत अपशिष्ट को उसके जनन-स्रोत (घरों और उद्योगों) पर ही छह अलग-अलग श्रेणियों में पृथक (Segregate) कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप प्लास्टिक, सीसा और अन्य घातक रसायनों के अंश हमारी जीवनदायिनी मिट्टी में मिलकर उसे बंजर नहीं बना पाते।

एशिया का विशालतम बायो-सीएनजी संयंत्र (देवगुराड़ियन): देवगुराड़ियन का यह आधुनिक संयंत्र केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि का आधुनिक यज्ञ है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों टन गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण (Processing) से जहाँ एक ओर प्रचुर मात्रा में बायो-गैस का उत्पादन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्चतम कोटि की जैविक खाद (Organic Compost) निर्मित की जा रही है। यह खाद मृदा की नैसर्गिक उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए कृषकों को अत्यंत सुलभ दरों पर प्रदान की जाती है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता समाप्त हो रही है।

मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं शहरी कृषि: नगर के नागरिकों में मिट्टी के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाने के लिए 'मृदा स्वास्थ्य संवर्धन' और 'गृह-वाटिका' (Kitchen Gardening) को एक जन-आंदोलन का रूप दिया गया है, ताकि शहरी क्षेत्रों की मिट्टी भी सजीव और समृद्ध बनी रहे।

२. दिव्य जल संस्कृति: संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्जीवन

"अपो हि ष्ठा मयोभुवः" अर्थात् जल ही साक्षात् आनंद और जीवन का स्रोत है। जल संकट से जूझती दुनिया को इंदौर ने जल संचय, जल शोधन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग का एक ऐसा दर्शन दिया है जो विरला है।

देश का प्रथम और एकमात्र 'वॉटर प्लस' नगर: इंदौर ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से यह सुनिश्चित किया है कि नगर के पारंपरिक नालों, जलस्रोतों और यहाँ की ऐतिहासिक नदियों कान्ह और सरस्वती में तनिक भी दूषित या अशोधित जल प्रवाहित न हो। सीवेज के दूषित जल को अत्याधुनिक संयंत्रों के माध्यम से शत-प्रतिशत उपचारित (Treat) किया जाता है। इस पुनर्चक्रित (Recycled) जल का उपयोग औद्योगिक निर्माण कार्यों, सड़कों की सफाई और उद्यानों को सींचने में किया जा रहा है, जिससे ताजे जल की भारी बचत हो रही है।

भवन-छत वर्षाजल संचयन (Rooftop Rainwater Harvesting): इंदौर ने अपनी वास्तुकला को पर्यावरण से जोड़ा है। नगर के लाखों निजी आवासों, व्यावसायिक परिसरों और शासकीय भवनों में वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजकर भूगर्भ में उतारने (Groundwater Recharge) की प्रणाली को वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, विगत वर्षों में यहाँ के भूजल स्तर में एक चमत्कारी और तीव्र सुधार दर्ज किया गया है।

अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार: इंदौर और उसके ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राचीन, ऐतिहासिक और पारंपरिक तालाबों की गाद निकालकर उनका जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे न केवल जल संग्रहण क्षमता बढ़ी है, बल्कि आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) भी समृद्ध हुआ है।

३. वन्य जीवन एवं हरित आवरण: जैव-विविधता का महासंगम

पर्यावरण का शाश्वत संतुलन तभी संभव है जब इस धरा पर मूक वन्य जीव, दुर्लभ पक्षी और वनस्पति संपदा पूर्णतः सुरक्षित, फलित और पुष्पित हों। इंदौर ने अपनी कंक्रीट की दीवारों के बीच प्रकृति को सांस लेने की जगह दी है।

नगर वन (अहिल्या वन): मियावाकी पद्धति का अभूतपूर्व अवलंबन: कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस लेती इस नगरी में जापानी वैज्ञानिक डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित अद्भुत पद्धति का अवलंबन कर सघन लघु-वनों (City Forests) का अभूतपूर्व सृजन किया गया है। मियावाकी तकनीक एक ऐसी अनोखी पद्धति है जिसके माध्यम से प्राकृतिक वन-क्षेत्रों से बाहर भी दस गुना तेज गति से वृक्षों को विकसित किया जा सकता है। अहिल्या वन की यह पहल क्षरित एवं कूड़े से भरी भूमि को हरे-भरे तथा सघन हरित क्षेत्रों में रूपांतरित करने का एक संकल्पित अभियान है, जो कार्बन अवशोषण, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जैव-विविधता तीनों दिशाओं में एक साथ कार्य करता है। यहाँ मोरिंगा, अमरूद, नीम, महोगनी, पीपल, जामुन, कदम्ब, टेबुबिया, सिरस, कटहल, चम्पा और मोहनी जैसे देशज वृक्षों का रोपण कर इन्हें पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में रूपांतरित किया जा रहा है। प्रत्येक अहिल्या वन के मध्य एक लघु सरोवर का भी निर्माण किया जाता है, जो जैव-विविधता के संवर्धन और पक्षियों के आकर्षण का केंद्र बनता है।

'भारत वन' की ऐतिहासिक घोषणा: वर्ष २०२५ में नगर महापौर ने नगर के मध्यभाग में ३६ एकड़ की खुली भूमि पर एक 'भारत वन' के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा की है। एक ऐसा क्षेत्र जो शत-प्रतिशत हरित होगा, जिसमें कमल-तालाब और मियावाकी वन की परिकल्पना साकार की जाएगी और जो इंदौर के 'फेफड़े' (Lungs of Indore) के रूप में कार्य करेगा। 'अहिल्या वन' जैसे ये सघन हरित क्षेत्र आज स्थानीय पक्षियों, तितलियों और लघु जीवों के लिए एक अभेद्य और सुरक्षित प्राकृतिक आश्रय-स्थली बन चुके हैं, जो नगर के वायुमंडल को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं।

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (वैश्विक स्तर का जीवोद्धार केंद्र): कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर जू) ५१ एकड़ में फैला एक सघन हरित वन्यजीव अभयारण्य है, जो नगर के हृदय में स्थित है। इसमें ५७ से अधिक प्रजातियों के लगभग ६२८ वन्यजीव, स्तनपायी, पक्षी और सरीसृप संरक्षित हैं। १९७४ में स्थापित और १९९९ में विस्तारित इस संग्रहालय में बाघ, सिंह, दरियाई घोड़ा, सर्प, मगरमच्छ और असंख्य दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ हैं। इंदौर का यह प्राणी उद्यान केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु यह वन्य जीवों के संरक्षण, बंदी-प्रजनन (Captive Breeding) और संकटग्रस्त मूक जीवों के चिकित्सा-सह-जीवोद्धार (Rescue) के क्षेत्र में संपूर्ण एशिया के सबसे सक्रिय, संवेदनशील और सफल केंद्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

४. इंदौर की जल-भूमि विरासत: रामसर स्थल एवं भारत की प्रथम 'वेटलैंड सिटी'

यशवंत सागर मालवांचल का मुकुटमणि

यशवंत सागर, गंभीर नदी पर निर्मित एक विशाल जलाशय है, जो इंदौर से लगभग २६ किलोमीटर पश्चिम में हातोद ग्राम के निकट स्थित है। इसका निर्माण सन् १९३९ में हुआ था और यह लगभग २,६५० हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे ७ जनवरी २०२२ को रामसर स्थल (Ramsar Site क्र. २४९५) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। यशवंत सागर मध्य भारत में संकटग्रस्त सारस क्रेन (Sarus Crane) का एक सुदृढ़ आवास-क्षेत्र माना जाता है। अपनी विशाल उथली नरकट-भूमि के कारण यह आर्द्रभूमि शीतकालीन प्रवासी पक्षियों की असंख्य प्रजातियों के लिए स्वर्ग के समान है। सुदूर साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले हजारों दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष इस विशाल आर्द्रभूमि को अपना शीतकालीन आश्रय बनाते हैं।

सिरपुर आर्द्रभूमि- इंदौर का 'पक्षी विहार'

सिरपुर झील इंदौर की पश्चिमी सीमा पर इंदौर-धार मार्ग पर स्थित एक ऐतिहासिक मानव-निर्मित सरोवर है, जिसका निर्माण होल्कर राजाओं ने नगर को जलापूर्ति के लिए करवाया था। आज यह ८०० एकड़ के क्षेत्र में फैली एक शहरी पक्षी-अभयारण्य बन चुकी है। अपने आकार की दृष्टि से लघु होने के बावजूद सिरपुर में नॉर्दर्न शॉवेलर, गैडवाल, कॉमन पोचार्ड, बार-हेडेड गूज और कॉम्ब डक जैसी १४० से अधिक पक्षी प्रजातियाँ नियमित रूप से अंकित की जाती हैं। सिरपुर झील में २०० से अधिक पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी भी सम्मिलित हैं। आवास-पुनर्स्थापन, जल-गुणवत्ता सुधार और जैव-विविधता अनुश्रवण इन तीनों स्तरों पर यहाँ सतत कार्य जारी है।

भारत की प्रथम 'रामसर वेटलैंड सिटी'- इंदौर का वैश्विक सम्मान

जनवरी २०२५ में रामसर अभिसमय की ६४वीं स्थायी समिति की बैठक में विश्व के ३१ नव-मान्यता प्राप्त वेटलैंड नगरों की घोषणा की गई। इसमें इंदौर और उदयपुर को भारत के प्रथम दो रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। इंदौर में सिरपुर झील (रामसर स्थल) को जलपक्षी-समागम की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण मान्यता दी गई है और इसे एक पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।

यह मान्यता रामसर अभिसमय के अंतर्गत प्रदान की गई है और यह ६ वर्षों के लिए वैध है। इसका उद्देश्य नगरीय आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय जनसमुदाय को पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में भारत अब एशिया का सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क बन चुका है और वैश्विक स्तर पर रामसर स्थलों की संख्या में तीसरे स्थान पर विराजमान है।

५. भारत की वैश्विक वन्यजीव संरक्षण यात्रा- इंदौर का सन्दर्भ

वर्ष २०२५ भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा में एक निर्णायक मोड़ के रूप में अंकित हुआ है। इस वर्ष हिम-तेंदुए की प्रथम जनसंख्या आकलन रिपोर्ट प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, गंगा नदी डॉल्फिन पर पहली बार रेडियो-टैगिंग की गई और नए रामसर स्थलों को मान्यता दी गई। विशेष रूप से, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को मध्य प्रदेश का ८वां बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ८९० वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह अभयारण्य पन्ना और सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बाघ-कुनबे को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ष २०२५ में नगर वन योजना (Nagar Van Yojana) के अंतर्गत ७५ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इंदौर के अहिल्या वन इसी महान राष्ट्रीय हरित संकल्प की एक अग्रणी अभिव्यक्ति हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष २०२५-२६ में वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास हेतु ₹४५० करोड़ आवंटित किए हैं तथा प्रोजेक्ट टाइगर एवं प्रोजेक्ट एलीफेंट के लिए २९० करोड़ की विशेष व्यवस्था की गई है, जो विगत वर्ष की तुलना में १८% की वृद्धि दर्शाती है।

६. जन-भागीदारी: इंदौर की वास्तविक महाशक्ति और निष्कर्ष

इंदौर की इस अप्रतिम और युगांतरकारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी तकनीक में नहीं, बल्कि यहाँ के जन-मानस के चरित्र में है। इंदौर ने संपूर्ण मानवता के समक्ष यह अकाट्य सत्य सिद्ध कर दिया है कि जब 'जन-भागीदारी' (Public Participation) एक पवित्र संस्कार बन जाती है और उसे 'प्रशासनिक संकल्प' का त्रिवेणी संगम प्राप्त होता है, तो कोई भी भूभाग पृथ्वी का स्वर्ग बन सकता है। यहाँ का बच्चा-बच्चा पर्यावरण का सजग प्रहरी है।

इंदौर और उदयपुर की यह उपलब्धि प्रमाणित करती है कि नगरीय विकास और आर्द्रभूमि संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। भारत के अन्य नगरों को भी इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर अपनी अमूल्य प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।

५ जून को विश्व पर्यावरण दिवस- "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future"- के पावन अवसर पर इंदौर के इस यशस्वी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मॉडल पर वैश्विक पटल पर विमर्श करना, अपनी राह से भटक रही आधुनिक सभ्यता को एक नवीन, कल्याणकारी, संधारणीय (Sustainable) और सनातन मार्ग दिखाने के सदृश है। इंदौर की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार एक नगर अपनी स्वच्छता-नीति, आर्द्रभूमि संरक्षण और हरित नगर-नियोजन को एकीकृत दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण जागरूकता और सतत् पर्यटन का एक विश्वस्तरीय केंद्र बन सकता है।

इंदौर केवल एक शहर नहीं, वह पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन, जल-संस्कृति और मृदा-स्वास्थ्य की एक वैश्विक प्रतिज्ञा है। वह एक जीती-जागती, श्वास लेती हुई प्रेरणा है, समूचे भारत के लिए, समूची मानवता के लिए।

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।

लेखक: डॉ. तेज प्रकाश पूर्णानन्द व्यास