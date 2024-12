what is the moksha: मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर बुधवार 2024 के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जानिए क्या है मोक्ष।