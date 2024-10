How to invest in gold: सोना भारतीय संस्कृति और निवेश का एक अभिन्न हिस्सा है। सदियों से, लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते आए हैं। अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको सोने में निवेश से जुड़े फ़ायदे, विकल्प और सावधानियों के बारे में बताएंगे।