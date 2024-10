How to make Diya at home : दीपावली दीपों का उत्सव है। इस दिन, घरों को सजाने के लिए दिए जलाए जाते हैं। दिवाली पर लोग अपने घरों को दीयों और तमाम तरह की रोशनियों से सजाते हैं। इस त्योहार पर दीया जलाने का एक अलग महत्व होता है।