Delhi Assembly Elections 2025 : दिल्ली की CM आतिशी सोमवार को दाखिल क्यों नहीं कर पाईं नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मांगे 40 लाख रुपए

Why Delhi CM Atishi could not file her nomination on Monday : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल नहीं कर सकीं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी (AAP) के एक नेता ने दी। मुख्यमंत्री आतिशी ने गिरि नगर स्थित एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ एक रोडशो किया और फिर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर रवाना हुईं।

हालांकि, रोड शो में देरी होने के कारण वे नामांकन पत्र दाखिल किए बिना ही अपराह्न तीन बजे अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए आयोग के दफ्तर चली गईं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र हर दिन अपराह्न 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। आतिशी अब मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी।

पैसे के लिए जारी की थी ऑनलाइ लिंक

कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने लोगों से पैसे दान करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया। उन्होंनेकहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपये की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस संबंध में पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 5 साल में आप सभी विधायक, मंत्री और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे साथ खड़े रहे हैं।