Why does menopause cause insomnia: मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) एक महत्वपूर्ण चरण है जो महिलाओं के जीवन में लगभग 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच आता है। इस समय के दौरान, महिलाओं के शरीर में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इनमें से एक मुख्य समस्या है नींद न आना या अनिद्रा। यह समस्या इतनी आम है कि लगभग 60% महिलाएं मेनोपॉज के दौरान या इसके बाद नींद की परेशानी का सामना करती हैं। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हैं? आइए समझें।