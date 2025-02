How to Make After Meal Digestive Mouth Freshener: आजकल बाजार में कई तरह के माउथ फ्रेशनर मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इस लेख में हम आपको घर पर ही एक ऐसा माउथ फ्रेशनर बनाने की विधि बताएंगे जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ गट हेल्थ और वेट लॉस में भी मददगार होगा।