यह भारतीय खिलाड़ी शायद खेल चुके हैं अपना आखिरी वनडे विश्वकप

baby was burnt 40 times: मध्यप्रदेश के शहडोल (Shahdol) जिले के एक गांव में निमोनिया से पीड़ित डेढ़ (one and a half month) महीने के एक बच्चे को बीमारी का इलाज करने के लिए एक स्थानीय नर्स द्वारा गर्म लोहे (hot iron) की छड़ से 40 से अधिक बार दागने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि लड़का अब शहडोल के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन है, मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।