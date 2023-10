एडवर्ड्स की कप्तानी पारी से नीदरलैंड का चुनौतीपूर्ण स्कोर

: पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिज़वान (Mohammed Rizwan) को जब भी मौका मिलता है वह नमाज़ अदा करना पसंद करते हैं और उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2023) मैच में भी ऐसा ही किया, उन्होंने Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad में Netherlands के खिलाफ खेले गए मैच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर 'नमाज़' (Namaz) पढ़ी। (Mohammad Rizwan offering Namaz on the field in Hyderabad ) और खेल के दौरान क्रिकेट के मैदान पर नमाज़ पढ़ने के लिए मोहम्मद रिज़वान के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील विनीत जिंदल (complaint by Vineet Zindal) द्वारा शिकायत दर्ज की गई है।