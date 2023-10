कैसी किस्मत है केन की, वापसी पर शानदार पारी के दौरान चोटिल होकर हुए 3 मैचों के लिए बाहर

मैच से पहले एक Interview में भारत के कप्तान Rohit Sharma ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है (No pressure on Rohit Sharma in Narendra Modi Stadium) और वह इस मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological factor) पर विश्वास नहीं करते हैं कि ज़्यादा लोगों के सामने ज़्यादा दबाव होगा और अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे, जबकि Babar Azam ने कहा कि हर स्ट्रीक, तोड़ने के लिए होती है (Every Streak is meant to be broken ; ODI World Cup India: 7 पाक: 0) और उन्हें Ahmedabad में Fans से उसी समर्थन की उम्मीद होगी जैसे उन्हें पिछले दो मैचों में हैदराबाद के प्रशंसकों से मिला था।