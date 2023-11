बलात्कार और फिक्सिंग के आरोपों से लेकर आत्मघाती विचारों तक, शमी ने किया है एक लंबा सफर तय

कृति शर्मा

Mohammed Shami's Life Journey : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ([Mohammed Shami) का नाम इस वक्त सबकी जुबां पर छाया हुआ है, वे वनडे विश्व कप में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा खेल रहे हैं, ODI World Cup 2023 के केवल 3 मैचों में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं, भारत ने वनडे विश्व कप में खेले अपने सभी मैच जीते हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मोहम्मद शमी को भारत के शुरूआती 4 मैचों में खेलने का मौका नहीं दिया गया लेकिन उनके खेले गए तीन मैचों में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद लोग उनकी सराहना कर रहे हैं और उनकी क्रिकेट यात्रा की तारीफ़ कर रहे हैं।





मोरादाबाद में जन्मे मोहम्मद शमी एक दशक से भारतीय तेज गेंदबाजी का हिस्सा है और अब उन्हें विश्व क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के साथ सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में एक लंबा सफर तय किया है, बहुत कुछ हासिल किया है और कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं लेकिन उनका क्रिकेट करियर उनकी व्यक्तिगत संघर्षपूर्ण यात्रा के सामने फीका लगता है। एक बार जब आप उनकी व्यक्तिगत यात्रा, उनके द्वारा सामना की गई समस्याओं की यात्रा और उन्होंने उनसे कैसे पार पाया, यह जानेंगे तो आपको उन पर और अधिक गर्व महसूस होगा।

शमी का सफर



शमी ने 2010 में Ranji Trophy में बंगाल के साथ अपनी क्रिकेट यात्रा शुरू की और उसके बाद 2011 में शाहरुख खान की सह-स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) IPL Team में शामिल हो गए।





2012 में, शमी की मुलाकात अपनी भावी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) से हुई, जो KKR की Cheerleader थीं और देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो गया। दो साल बाद, 2014 में, उन्होंने शादी कर ली और 2015 में उनकी एक बेटी आयरा शमी (Aaira Shami) हुई। जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो हसीन जहां ने मार्च 2018 में शमी पर बेवफाई, घरेलू हिंसा, बलात्कार और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया (Hasin Jahan accused Shami of infidelity, domestic violence, rape and match-fixing in March 2018)।





इससे शमी के खिलाफ गंभीर प्रतिक्रिया हुई, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा और फिर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने अपनी पहली शादी और उससे हुए दो बच्चों के बारे में नहीं बताया।





आरोप-प्रत्यारोप के दौर ने वास्तव में शमी के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया था। मोहम्मद शमी ने 2020 के आसपास वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ एक इंस्टाग्राम चैट में भी खुलासा किया था कि जब उन्होंने अपने निजी जीवन में परीक्षणों (Trials) का सामना किया तो उन्होंने कई मौकों पर आत्महत्या करने के बारे में सोचा था।





(Mohammed Shami had suicidal thoughts) उनकी पत्नी हसीन जहां ने उनपर कई आरोप लगाए लेकिन कोई भी सही नहीं निकला। मोहम्मद शमी ने अपने जीवन के इस कठिन दौर में साहस के साथ खुद को संभाला और जो सही लगा उस पर ध्यान केंद्रित किया। और परिणामस्वरूप, उन्हें कई बड़ी सफलताएं मिलीं जिनकी शुरुआत उनके जीवन के सबसे निचले स्तर पर हुई।

उनमे से कुछ सफलताएं (Mohammed Shami's achievements and records)



2019 के न्यूजीलैंड दौरे पर, शमी ने अपना 100 वां एकदिवसीय विकेट लिया और अपने 56 वें मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए। उन्होंने इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अपने 59वें गेम में इस मुकाम पर पहुंचे थे। (2019 Tour of New Zealand, Shami 100th ODI wicket)

उसी वर्ष विश्व कप में, शमी चेतन शर्मा के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन में से तीन विकेट लेकर भारत को मैच जिताया। (Shami is the second Indian bowler after Chetan Sharma to claim a hat-trick in world cup)

मोहम्मद शमी अब ODI Cricket World Cup में 45 विकेट के साथ भारत के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जो सिर्फ 14 मैचों में और 12.91 के शानदार औसत के साथ आए हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत के पिछले सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) और जवागल (Javagal Srinath) के बीच थे (44 विकेट)

शमी ने विश्व कप में किसी भी अन्य गेंदबाज की तुलना में चार या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया है, और उनके 7 ऐसे कारनामों के रिकॉर्ड ने मिशेल स्टार्क (6) और इमरान ताहिर (5) को पीछे छोड़ दिया है।

शमी ने भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा चार विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह और श्रीनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है।

शमी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दुनिया भर में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि शमी ने बहुत लंबा सफर तय किया है और वे आगे कई लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।