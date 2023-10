अफगानिस्तान टीम पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, जानें सभी समीकरण

Afghanistan Team Semi Final Qualification scenario : अफगानिस्तान की टीम इस विश्व कप में वह Underdog टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद के साथ लगातार चमक रही है और आगे बढ़ती जा रही है।





पहले उन्होंने मौजूदा चैंपियन (2019 विश्व कप विजेता) इंग्लैंड को हराया (ENGvsAFG) और फिर 1992 विश्व कप विजेता पाकिस्तान को (PAKvsAFG) और फिर अपने आखरी मैच में 1996 विश्व कप विजेता श्रीलंका को हराया (SLvsAFG)।





उन्होंने इस विश्व कप में वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेला है और विश्व कप अंक तालिका में 3 जीत और 3 हार के साथ 5वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कई समीकरण हैं और यदि एक भी परिदृश्य उनके पक्ष में जाता है, तो वे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच सकते हैं।

Afghanistan is playing fearless cricket in this World Cup #AFGvsL love the team and unity pic.twitter.com/djjFimk65F

(All equations for Aghanistan Team to qualify for the ODI World Cup 2023 Semi Final)

Afghanistan Captain Hashmatullah Shahidi said "Thank you, indian people for supporting us in the stadium". pic.twitter.com/4a8kSuANFs