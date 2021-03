राहुल गांधी का बड़ा बयान, अनियोजित लॉकडाउन के कारण आई आपदा का दंश झेल रहा है देश

राहुल गांधी ने लॉकडाउन के लिए मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इसके चलते गरीबों और प्रवासियों को पीड़ा उठानी पड़ी है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'देश अनियोजित लॉकडाउन के चलते आई आपदा का दंश अब तक झेल रहा है। सरकार की अक्षमता और अदूरदर्शिता के कारण बयान न की जा सकने वाली पीड़ा झेलने वाले लाखों परिवारों को सांत्वना देता हूं।'

The disaster continues to haunt the country.

Condolences to the lakhs of families being punished with indescribable pain for GOI’s incompetence & myopia. pic.twitter.com/TBN7mS149W