PM मोदी आज करेंगे 'मन की बात', कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कर सकते हैं बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस के कारण जारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन उनके रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए होगा, जो हर महीने के अंतिम रविवार को होता है। आज सुबह 11 पीएम मोदी देश के लोगों से करेंगे।

देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन ने संक्रमण की रफ्तार को कुछ कम जरूर किया है। 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने सरकार की अगली रणनीति का खुलासा कर सकते हैं।



Have been getting several insightful inputs for this month's #MannKiBaat. Do tune at 11 AM tomorrow. pic.twitter.com/bwPKfiXOYC