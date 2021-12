ओमिक्रॉन की दहशत : मुंबई में 16 दिनों के लिए धारा 144, बंगाल में ममता ने चेताया

मुंबई। ओमीक्रोन के खौफ के बीच देश की आर्थिक राजधानी में 16 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से कोरोना के मानदंडों का पालन करने को कहा है। देश में के अब तक 65 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्‍ट्र और मुंबई से ही सामने आ रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने कहा है कि शहर में CRPC (आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।

धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते साथ ही सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल वे ही लोग कर पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हो।

पुलिस ने यह भी कहा कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा।

Maharashtra: Security tightened after section 144 CrPC imposed in up to midnight on New Year's eve, in wake of #Omicron cases in the state



"Will take action if Covid appropriate behaviour will not be followed by people," said MIDC police inspector Nasir Kulkarni pic.twitter.com/ksAUr1LNoM