वाहन उद्योग पर कोरोना की दूसरी लहर का असर, वाहनों की बिक्री 65% घटी

नई दिल्ली। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की वजह से डीलरों को आपूर्ति प्रभावित होने से विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की बिक्री मई में 65 प्रतिशत घटकर 4,42,013 इकाई रह गई, जो अप्रैल में 12,70,458 इकाई रही थी।

सियाम के आंकड़ों के अनुसार, मई में यात्री वाहनों की बिक्री 66 प्रतिशत घटकर 88,045 इकाई रह गई। इस साल अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री 2,61,633 इकाई रही थी।

डीलरों को दोपहिया की आपूर्ति 65 प्रतिशत घटकर 3,52,717 इकाई रह गई, जो अप्रैल में 9,95,097 इकाई रही थी। मोटरसाइकिलों की बिक्री 56 प्रतिशत घटकर 2,95,257 इकाई रह गई। अप्रैल में 6,67,841 मोटरसाइकिलें बिकी थीं।

इसी तरह मई में स्कूटर बिक्री 83 प्रतिशत घटकर 50,294 इकाई रह गई, जो इस साल अप्रैल में 3,00,462 इकाई रही थी। तिपहिया की बिक्री 13,728 इकाई से घटकर 1,251 इकाई रह गई।

