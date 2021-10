केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कोरोना वायरस से कुल 3 करोड़ 40 लाख 67 हजार 719 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महामारी से मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 4,52,124 हो गई।

कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की मरीजों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। फिलहाल 1,95,846 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.57 प्रतिशत है।

इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 34 लाख 19 हजार 749 हो गई है। अब तक 98.10 प्रतिशत मरीज महामारी को मात दे चुके हैं जबकि मृत्युदर 1.33 प्रतिशत दर्ज की गई।

