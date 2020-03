Corona से जंग के लिए मोदी ने बनाया PM-CARES फंड, अक्षय कुमार ने दान किए 25 करोड़ रुपए

पीएम मोदी ने आज ट्वीट करके लोगों से मदद करने की अपील भी की है। इसमें फंड में हर देशवासी अपने स्‍वेच्‍छा से सहायता कर सकता हैं।



मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष स्वस्थ भारत बनाने में काफी सहायक होगा।

यह फंड कोरोना वायरस की वजह से उपजे इन विपरीत परिस्थितियों में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का जरिया बनेगा।

People from all walks of life expressed their desire to donate to India’s war against COVID-19. Respecting that spirit, the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund has been constituted. This will go a long way in creating a healthier India.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध में सभी वर्गों से लोगों ने दान देने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोष का गठन इसी भावना को ध्यान मे रखते हुए किया गया है। प्रधानमंत्री की इस अपील के कुछ ही मिनट बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान दिए।



This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. https://t.co/dKbxiLXFLS