छत्तीसगढ़ में AAP ने जारी की तीसरी सूची, इन 11 चेहरों पर लगाया दांव

Chhatisgarh election news : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। सूची में शामिल अधिकतर उम्मीदवार जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं।

सूची के अनुसार, बैकुंठपुर से डॉक्टर आकाश जायसवाल, कटघोरा से चंद्रकांत डिक्सेना, लोरमी से मनभजन टंडन, मुंगेली (अजा) से दीपक पात्रे, जैजैपुर से दुर्गालाल केंवट, कसडोल से लेखराम साहू, गुंडरदेही से जसवंत सिन्हा, दुर्ग ग्रामीण से संजीत विश्वकर्मा, पंडरिया से चमेली कुर्रे, बस्तर (अजजा) से जगमोहन बघेल और जगदलपुर से नरेंद्र भवानी को उम्मीदवार बनाया गया है।

आप ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची आ गई है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। इस बार चलेगी झाड़ू।

Announcement



Third list of candidates for Chhattisgarh Assembly Elections 2023 is here.



All the best to all the candidates



इस बार चलेगी झाड़ू ! #ChhattisgarhMangeKejriwal pic.twitter.com/DKuMgb9EGb