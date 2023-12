छत्तीसगढ़ में 19 महिलाएं पहुंचीं विधानसभा

Challenge for BJP to fulfill promises in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Elections) से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने लोकलुभावन योजनाओं से किसानों, महिलाओं और गरीबों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की। अब सत्ताधारी दल के सामने उन वादों को पूरा करने की चुनौती है। राज्य के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा द्वारा किए गए वादे जिसे उसने 'मोदी की गारंटी 2023' के रूप में प्रचारित किया था, ने उसके पक्ष में काम किया है।