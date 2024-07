Kill movie review: खून के कीचड़ से सनी सिंगल लोकेशन थ्रिलर किल

Jawan will be released in Japan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के‍ लिए साल 2023 काफी शानदार रहा है। पिछले साल उनकी तीन फिल्में पठान, जवान और डंकी पर्दे पर रिलीज हुई और तीनों ही सुपरहिट साबित हुई। एटली ने निर्देशन में बनी 'जवान' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की।