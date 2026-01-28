बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. mardaani 3 release story rani mukerji full details
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 28 जनवरी 2026 (17:13 IST)

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी
30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही मर्दानी 3 एक बार फिर दर्शकों को रियल, रॉ और पावरफुल पुलिस ड्रामा का अनुभव देने के लिए तैयार है। यशराज फिल्म्स की इस फ्रेंचाइज़ी ने पहले ही अपनी अलग पहचान बना ली है और अब तीसरे पार्ट के साथ यह सीरीज़ और ज्यादा गंभीर, इंटेंस और थ्रिलिंग होने जा रही है।
 
मर्दानी सिर्फ एक फिल्म सीरीज़ नहीं है, बल्कि यह महिला शक्ति, कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ लड़ाई की एक मजबूत आवाज बन चुकी है। रानी मुखर्जी का किरदार ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ अब एक आइकॉन बन चुका है, जिसे दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि एक सोच और प्रतीक के तौर पर देखते हैं।
 

मर्दानी 3 की कहानी: इस बार लड़ाई और भी खतरनाक

मर्दानी 3 की कहानी एक नए और बेहद संगठित अपराध नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कानून से बचते हुए बड़े स्तर पर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय को एक ऐसे केस की जिम्मेदारी मिलती है, जिसमें सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर की सच्चाइयां भी सामने आने लगती हैं।
 
इस बार शिवानी का सामना ऐसे अपराधियों से होता है जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि चालाक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कहानी में सस्पेंस, पीछा, अंडरकवर मिशन और इमोशनल एंगल भी शामिल हैं, जो फिल्म को सिर्फ एक पुलिस ड्रामा नहीं बल्कि एक सामाजिक थ्रिलर बना देते हैं।
 
सूत्रों के मुताबिक, इस बार फिल्म में महिला सुरक्षा, संगठित अपराध और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे आधुनिक मुद्दों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है, जिससे युवा दर्शक खुद को इस कहानी से और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे।

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी

रियलिज़्म और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन

मर्दानी फ्रेंचाइज़ी हमेशा से अपने रियल टोन के लिए जानी जाती रही है। मर्दानी 3 के निर्देशक अभिराज मीनावाला ने भी इस बार कहानी को ज्यादा ग्राउंडेड, डार्क और रियल बनाने पर फोकस किया है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन सीक्वेंस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शक खुद को कहानी के बीचों-बीच महसूस करें।
 
निर्देशक का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि यह दिखाना भी है कि असली दुनिया में अपराध से लड़ना कितना मुश्किल और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि किरदारों की मानसिक स्थिति और भावनात्मक संघर्ष भी दिखाया गया है।
 
रानी मुखर्जी: शिवानी शिवाजी रॉय का आइकॉनिक अवतार
रानी मुखर्जी का किरदार शिवानी शिवाजी रॉय आज बॉलीवुड की सबसे मजबूत फीमेल पुलिस कैरेक्टर्स में गिना जाता है। मर्दानी 3 में रानी एक बार फिर उसी दमदार, निडर और ईमानदार अफसर के रूप में नजर आएंगी, जिसे देखकर दर्शकों को भरोसा होता है कि न्याय जरूर मिलेगा।
 
रानी मुखर्जी ने इस किरदार के लिए फिजिकल ट्रेनिंग, इमोशनल प्रेपरेशन और एक्शन रिहर्सल पर खास ध्यान दिया है। इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा सख्त, परिपक्व और भावनात्मक रूप से गहरा नजर आने वाला है।
 

मर्दानी और मर्दानी 2 का सफर

2014 में रिलीज हुई मर्दानी ने दर्शकों को एक अलग तरह की पुलिस कहानी से रूबरू कराया था। मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने रानी मुखर्जी को एक नए अवतार में पेश किया और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।
 
इसके बाद 2019 में आई मर्दानी 2, जिसमें साइको क्रिमिनल और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील विषय को बेहद गंभीरता से दिखाया गया। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि सामाजिक बहस भी छेड़ी।
 
अब मर्दानी 3 इन दोनों फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा और गहरा चैप्टर जोड़ने जा रही है।
 
आज दर्शक सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कंटेंट में दम, सच्चाई और सोशल रिलेवेंस भी चाहते हैं। मर्दानी 3 इसी ट्रेंड पर पूरी तरह फिट बैठती है। तेज़ रफ्तार कहानी, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रियल इश्यूज और थ्रिल, ये सभी चीजें इसे यंग ऑडियंस के लिए खास बनाती हैं।
 
30 जनवरी को रिलीज हो रही मर्दानी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत मैसेज के साथ आने वाली पावरफुल कहानी है। रानी मुखर्जी की दमदार वापसी, इंटेंस कहानी और रियल टच के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ने की पूरी तैयारी में है।
  • मर्दानी 3 (2026)
  • बैनर: यश राज फिल्म्स 
  • निर्माता: आदित्य चोपड़ा
  • निर्देशक: अभिराज मीनावाला
  • गीत: श्रुति शुक्ला
  • संगीत: सार्थक कल्याणी 
  • कलाकार: रानी मुकर्जी, मल्लिका प्रसाद, जीशु सेनगुप्ता 
  • रिलीज डेट : 30 जनवरी 2026 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रणवीर सिंह की धुरंधर ने रचा इतिहास, 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठीमर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आएंगी। 30 जनवरी को रिलीज हो रही यह फिल्म एक और खतरनाक अपराध नेटवर्क के खिलाफ उनकी जंग की कहानी है। पहले से ज्यादा इमोशनल, तेज़ और सस्पेंस से भरी यह फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइज़ी को नए लेवल पर ले जाती है।

भारतीय फिल्म ‘बूंग’ की BAFTA में गूंज, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन

भारतीय फिल्म ‘बूंग’ की BAFTA में गूंज, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में मिला नॉमिनेशनएक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की फिल्म ‘बूंग’ का शानदार ग्लोबल सफर लगातार जारी है। अब फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित BAFTA अवॉर्ड्स में चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किया है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करता है।

भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर ने किया रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का समर्थन

भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर ने किया रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का समर्थनरानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का देश की बेटियों को बचाने का सशक्त और झकझोर देने वाला संदेश कई विचारशील और प्रभावशाली हस्तियों से गहराई से जुड़ रहा है। 23 वर्षीय भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर — जो एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं — अब इस बेहद अहम फिल्म के समर्थन में सामने आई हैं।

क्या मेट्रो में स्टंट करने पर लगा वरुण धवन पर जुर्माना? एक्टर की टीम ने जारी किया बयान

क्या मेट्रो में स्टंट करने पर लगा वरुण धवन पर जुर्माना? एक्टर की टीम ने जारी किया बयानबॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह मुंबई मेट्रो के अंदर स्टंट करते नजर आ रहे है।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का खौफनाक मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का खौफनाक मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मद केरल स्टोरी के जरिए कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई सामने लाने वाले विपुल अमृतलाल शाह अब 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के साथ इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का मोशन पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है, जो हर फ्रेम में रोंगटे खड़े कर देने वाला, डरावना और गुस्से से भरा हुआ नजर आता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com