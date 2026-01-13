मंगलवार, 13 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. mardaani 3 trailer amma villain mallika prasad
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (13:18 IST)

मर्दानी 3 की विलेन अम्मा ने मचाया तहलका, मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मैं अभिभूत हूँ”

Mardaani 3 amma Mallika Prasad interview
यश राज फिल्म्स ने जब मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ किया, तो देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया। इस बार चर्चा सिर्फ एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में रानी मुखर्जी की दमदार वापसी को लेकर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ध्यान खींचा है फिल्म की खौफनाक विलेन ‘अम्मा’, जिसे अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद ने निभाया है।
 
मर्दानी फ्रैंचाइज़ी पहले भी अपने सशक्त और डरावने खलनायकों के लिए जानी जाती रही है, और मर्दानी 3 ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। ट्रेलर में ‘अम्मा’ की झलक ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है।
 
सोशल मीडिया पर ‘अम्मा’ को लेकर उबाल
पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर ‘अम्मा’ को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कहीं डर, कहीं गुस्सा और कहीं नफरत, दर्शकों की भावनाएँ खुलकर सामने आ रही हैं।
 
लोग खास तौर पर मल्लिका प्रसाद की डरावनी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके किरदार की तीव्रता की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में अम्मा एक क्रूर मानव तस्करी रैकेट की मास्टरमाइंड है, जो शिवानी शिवाजी रॉय के साथ एक जबरदस्त टकराव की नींव रखती है।
 
दर्शकों का कहना है कि अम्मा का यह कच्चा और असहज कर देने वाला चित्रण फ्रैंचाइज़ी में एक नई मनोवैज्ञानिक और सिहरन पैदा करने वाली परत जोड़ता है।
 
मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मर्दानी 3 मेरे करियर का सबसे निर्णायक अनुभव”
मिल रहे प्यार और प्रतिक्रियाओं पर बात करते हुए मल्लिका प्रसाद कहती हैं, “मर्दानी 3 मेरे करियर के सबसे निर्णायक अनुभवों में से एक है। अम्मा बुरी है, लेकिन उसके भीतर एक उग्र आत्मा है। उसे जीवंत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। ऐसे किरदार आपसे यह मांग करते हैं कि आप अपनी सुविधाओं को त्यागें, अपने भीतर के अंधेरे से रूबरू हों और खुद से बड़ी सच्चाई के साथ खड़े हों। अम्मा ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी, जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद लिया और इस अवसर के लिए मैं बेहद आभारी हूँ।”
 
यशराज और टीम के लिए जताया आभार
वह आगे कहती हैं, “अभिराज का दिल से धन्यवाद, उनके भरोसे, उनके सौम्य स्वभाव और उनके अडिग विज़न के लिए। यश राज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा सर के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता, जिनके विश्वास ने मुझे अम्मा जैसे किरदार को इतनी स्वतंत्रता के साथ गढ़ने का अवसर दिया। शानू शर्मा का भी धन्यवाद, जो आज मैं जहाँ हूँ, उसकी एक बड़ी वजह हैं।”
 
पूरी टीम को बताया प्रेरणास्रोत
मल्लिका प्रसाद आगे जोड़ती हैं, “पूरी कास्ट में असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और उदारता है। उनके साथ खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सबसे बढ़कर, मेरा सम्मान पूरी क्रू के लिए है। उनकी प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता पूरी कहानी को ऊँचाई देती है। उनकी गर्मजोशी ने हर दिन सेट पर जाना एक खुशी बना दिया।”
 
रानी मुखर्जी और मर्दानी की विरासत
मल्लिका कहती हैं, “मर्दानी फ्रैंचाइज़ी असहज सच्चाइयों का सामना करने और ज़रूरी संवाद आगे बढ़ाने की एक सशक्त विरासत रखती है और उस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में एक बार फिर शानदार हैं और वे उन असली महिलाओं की कहानियाँ सामने लाती हैं, जो दुनिया में अकल्पनीय अपराधों से लड़ रही हैं।”
 
वह आगे कहती हैं, “ये अनसुनी नायिकाएँ ही हैं, जिनकी वजह से मैं अम्मा के अंधेरे को पूरे विश्वास के साथ टटोल पाती हूँ।”
 
“अम्मा जैसी दिखती है, वैसी है नहीं”
अंत में मल्लिका प्रसाद कहती हैं, “मैं आभारी हूँ कि अम्मा का किरदार मुझे उस जटिल महिला की परतों को टटोलने का मौका देता है, जो हमारी दुनिया के अंधेरे अंडरबेली में रहती है। मुझे खुशी है कि स्क्रिप्ट और अभिराज ने इस कहानी को आसान काले-सफेद नजरिए से दूर रखा और अम्मा को गहराई और आयाम दिए।”
 
वह आगे जोड़ती हैं, “मर्दानी 3 के ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स मेरे लिए अभिभूत कर देने वाला है। अम्मा को लेकर जो जिज्ञासा और उत्साह दिख रहा है, उससे मैं सच में विनम्र महसूस कर रही हूँ। जिन्होंने भी संदेश भेजे, अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कीं या ट्रेलर की तीव्रता को अपनाया—आप सभी का धन्यवाद।”
 
और अंत में, “मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि दर्शक अम्मा की दुनिया में कदम रखें, उसकी सभी विरोधाभासी परतों से मिलें और उस आग को महसूस करें, जो उसे आगे बढ़ाती है। वह जैसी दिखती है, वैसी है नहीं… और यही उसकी ताकत है। मर्दानी 3, 30 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।”
 
क्या है मर्दानी 3 की खासियत?
अभिराज मिनावाला के निर्देशन में और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3, सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है।
 
जहाँ मर्दानी ने मानव तस्करी की सच्चाई दिखाई थी और मर्दानी 2 ने एक सीरियल रेपिस्ट की विकृत मानसिकता को उजागर किया था, वहीं मर्दानी 3 समाज की एक और क्रूर सच्चाई में गहराई से उतरने का वादा करती है।
 
मर्दानी 3 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मर्दानी 3 की विलेन अम्मा ने मचाया तहलका, मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मैं अभिभूत हूँ”

मर्दानी 3 की विलेन अम्मा ने मचाया तहलका, मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मैं अभिभूत हूँ”मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ होते ही विलेन ‘अम्मा’ चर्चा में आ गई है। मल्लिका प्रसाद के खौफनाक किरदार और रानी मुखर्जी की दमदार वापसी ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

हेमा मालिनी ने सनी-बॉबी देओल से अनबन की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लोगों को सिर्फ गॉसिप चाहिए

हेमा मालिनी ने सनी-बॉबी देओल से अनबन की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लोगों को सिर्फ गॉसिप चाहिएSunny और Bobby Deol से अनबन की अफवाहों पर Hema Malini ने साफ कहा है कि उनके रिश्ते आज भी अच्छे हैं। अलग-अलग प्रार्थना सभाओं को लेकर उठे सवालों को उन्होंने निजी मामला बताया और गॉसिप पर जवाब देने से इनकार किया।

बॉर्डर 2 की 23 जनवरी 2026 को बड़े परदे पर दस्तक: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की एपिक वॉर फिल्म

बॉर्डर 2 की 23 जनवरी 2026 को बड़े परदे पर दस्तक: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की एपिक वॉर फिल्मबॉलीवुड की प्रतिष्ठित वॉर फिल्म ‘बॉर्डर’ (1997) का दीदार दर्शकों को 27 वर्षों बाद ‘बॉर्डर 2’ में फिर होने जा रहा है। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर सिनेमाघरों में आएगी। सनी देओल के नेतृत्व में यह फिल्म भारतीय सेना के वीरों की एक अनकही कहानी बड़े परदे पर पेश करेगी, जिसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे।

तमन्ना भाटिया की लव लाइफ: विराट कोहली से विजय वर्मा तक, कब-कब जुड़ा 'मिल्की ब्यूटी' का नाम!

तमन्ना भाटिया की लव लाइफ: विराट कोहली से विजय वर्मा तक, कब-कब जुड़ा 'मिल्की ब्यूटी' का नाम!दक्षिण भारतीय फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली तमन्ना भाटिया की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है। जानें उनके चर्चित अफेयर्स, टूटते रिश्तों की वजह और विजय वर्मा के साथ उनकी मौजूदा केमिस्ट्री के बारे में।

हिट के शोर में भी शांत अक्षय खन्ना: लोकप्रियता बढ़ी, मगर समझौते के मूड में नहीं अभिनेता

हिट के शोर में भी शांत अक्षय खन्ना: लोकप्रियता बढ़ी, मगर समझौते के मूड में नहीं अभिनेताफिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अक्षय खन्ना की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। मजबूत किरदारों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। सीमित फिल्मों में दमदार अभिनय और प्रोफेशनल ईमानदारी ही उनकी पहचान रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com