रणवीर सिंह की धुरंधर ने रचा इतिहास, 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान बना रही है। वहीं अब इस ‍फिल्म ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 1000 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है।

'धुरंधर' न न केवल 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई है, बल्कि कई ऐसे कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनाते हैं। 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 'धुरंधर' पहली बॉलीवुड फिल्म बनी है।

केजीएफ को दी मात

इससे पहले यह उपलब्धि केवल दक्षिण भारतीय फिल्मों जैसे बाहुबली 2, पुष्पा 2 और केजीएफ 2 के पास थी। फिल्म ने 'केजीएफ 2' को मात देते हुए इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।

इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह है कि 'धुरंधर' ने यह मुकाम केवल हिंदी भाषा में रिलीज होकर हासिल किया है, जबकि अन्य 1000 करोड़ी फिल्में कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई थीं। वहीं 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1300 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है।

स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर ने ‍किया है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद, 'धुरंधर' 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज हो रहा है।