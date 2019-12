यो यो हनी सिंह के लाइव कॉन्सर्ट में झूमते हुए 2020 का स्वागत करने के लिए हो जाइए तैयार

इस उत्साह को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हुए, यो यो हनी सिंह ने लिखा, 'Wait is over.. The Biggest Party of the Year will be this New Years Eve rocking with all of you in my favourite city Dubai... We will rock our way into 2020.. Will bring in the new year with a along with my full crew... event by Bollyboomindia New Year Bash at bollywoodparksdubai on 31st December 2019.'म्यूजिक सेंसेशन का यह देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव की तरह होगा। यही वजह है कि सभी पार्टी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल कई धमाकेदार गाने देने के बाद, हनी सिंह का हालिया रिलीज 'पीयू दट के' को उनके सभी फैंस द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और यू-ट्यूब पर लाखों बार देखा जा चुका है।