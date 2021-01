टाइगर श्रॉफ ने अपना दूसरा सिंगल 'कैसनोवा' का फर्स्ट लुक किया रिलीज़!

अपने पहले सिंगल, 'अनबिलिवेबल' की भारी सफलता के बाद, अपने दूसरे सिंगल 'कैसनोवा' के साथ फिर लौट आए हैं। टाइगर ने गाने का पहला लुक अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसे देखकर प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। वही, इससे पहले रिलीज़ किया गया गाना 'अनबिलिवेबल' एक चार्टबस्टर हिट साबित हुआ था जिसे बिलबोर्ड ग्लोबल चार्ट में भी चित्रित किया गया था।

'कैसनोवा' से जुड़ी अपनी उत्सुकता साझा करते हुए, टाइगर ने अपने सोशल मीडिया पर पहला लुक साझा किया है और लिखते है,"Excited to share the of my second single that I've sung and it's your love and support that has given me the courage to do this again. Hope you guys like what's coming ❤









अपने एब्स और मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ, टाइगर ने अनबिलिवेबल की तरह यहाँ भी सभी का दिल जीत लिया है। निश्चित रूप से, 'कैसनोवा' भी अनबिलिवेबल की तरह सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है।

पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित, 'कैसनोवा' अवितेश द्वारा कंपोज़ किया गया है और क्युकी व टाइगर द्वारा निर्मित है। गाने के संगीत निर्माता ट्रैकफोरमज़ हैं, जिसके डीओपी संथा है।





इसके अलावा, टाइगर जल्द साजिद नाडियाडवाला की 'हीरोपंती 2' और जैकी भगनानी की 'गणपत' में दिखाई देंगे।