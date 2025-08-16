शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 16 अगस्त 2025 (11:07 IST)

बचपन से एक्टर बनना चाहते थे सैफ अली खान, अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद रखा इंडस्ट्री में कदम

Saif Ali Khan Birthday
बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान 55 वर्ष के हो गए हैं। 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में जन्में सैफ अली खान को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनकी मां शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रही जबकि पिता नवाब पटौदी क्रिकेटर रहे हैं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगे। 
 
सैफ अली खान ने अपनी शिक्षा अमेरिका के मशहूर वेनचेस्टर कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बतौर अभिनेता अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म 'परपंरा' से की। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई।
 
वर्ष 1993 में सैफ अली खान की पहचान और आशिक आवारा जैसी सफल फिल्में रिलीज हुई। हालांकि फिल्म पहचान की सफलता का श्रेय अभिनेता सुनील शेट्टी को अधिक दिया गया। फिल्म आशिक आवारा में निभाए गये चरित्र के लिए सैफ नवोदित अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 
 
सैफ अली खान के सिने करियर में वर्ष 1994 अहम साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी ये दिल्लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्में रिलीज हुई। दोनों फिल्मों में उनकी जोड़ी अभिनेता अक्षय कुमार के साथ काफी सराही गई। खास तौर पर फिल्म मैं खिलाडी तू अनाड़ी में अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने अपनी जोड़ी के जरिए दर्शको का भरपूर मनोरंजन किया। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गीत मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था।
 
वर्ष 1995 से 1998 तक का वक्त सैफ अली खान के सिने करियर के लिए बुरा साबित हुआ। इस दौरान उनकी यार गद्दार, आओ प्यार करें, दिल तेरा दीवाना, बंबई का बाबू, एक था राजा, तू चोर मैं सिपाही, हमेशा, उड़ान, कीमत जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई। हालांकि इम्तिहान और सुरक्षा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत व्यापार किया लेकिन इनसे सैफ अली को कुछ खास फायदा नहीं मिला। 
 
वर्ष 1999 सैफ अली खान के सिने करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी कच्चे धागे, हम साथ साथ हैं जैसी सफल फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में सैफ अली खान के अभिनय के विविध रूप देखने को मिले। फिल्म कच्चे धागे में जहां सैफ अली खान ने संजीदा अभिनय किया वही हम साथ साथ हैं में उन्होंने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया।
 
वर्ष 2001 में रिलीज फिल्म दिल चाहता है सैफ अली खान के सिने करियर की अहम फिल्मों में एक है। फरहान अख्तर के निर्देशन में तीन दोस्तों की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान और अक्षय खन्ना जैसे मंझे हुए सितारे थे लेकिन सैफ सशक्त अभिनय से दर्शको के साथ ही समीक्षको का भी दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 2003 में रिलीज फिल्म कल हो ना हो सैफ अली खान के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म में शुमार की जाती है।
 
यश जौहर के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनके सामने शाहरूख खान थे। बावजूद इसके सैफ अली खान दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिये वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किये गये ।
 
वर्ष 2004 में रिलीज फिल्म हम तुम सैफ अली खान के सिने करियर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। दमदार अभिनय के लिए सैफ जहां सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 
 
वर्ष 2006 में सैफ अली खान के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म ओमकारा रिलीज हुई। इस फिल्म में सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाया। यूं तो यह किरदार ग्रे शेडस लिए हुए था लेकिन बावजूद इसके वह दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल रहे। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए।
 
वर्ष 2009 में सैफ अली खान ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और लव आज और कल का निर्माण किया। सैफ अली खान वर्ष 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए। सैफ अली खान ने अपने अब तक के सिने करियर के दौरान 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में रेस, कुर्बान, आरक्षण, कॉकटेल, रेस 2, बुलेट राजा, फैंटम, रंगून, तान्हाजी, विक्रम वेदा और आदिपुरूष प्रमुख है।
कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो में आएगा लीप, दिखेगी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी

चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो में आएगा लीप, दिखेगी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानीसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' अब कहानी में नया मोड़ ला रहा है। बाल राजा से लेकर बहादुर राजा बनने तक का सफर दर्शक पहले देख चुके हैं, और अब वे भारतीय इतिहास के एक और अहम किस्से को देखेंगे। इस बार दिखेगा कैसे पृथ्वीराज चौहान, जो अब एक निडर राजा बन चुके हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्मविपुल अमृतलाल शाह भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'द केरल स्टोरी' ने पूरे देश का ध्यान खींचा और ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। थिएटर्स में रिलीज होते ही इसने देशभर में चर्चा और तारीफ़ बटोरी। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शक इस फिल्म का आनंद घर बैठे ले सकेंगे।

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवाल

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवालमहानायक अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 के एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। केबीसी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारती की तीन महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आने वाली हैं।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगे

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगेइंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 की शुरुआत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई, जिसमें बॉलीवुड के आमिर खान ने अपने इस साल के आईएफएफएम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जताया। आमिर खान का कहना है कि वह आईएफएफएम 2025 का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
