50 सेलेब्स, एक महल और The Lion का खौफ, शुरू होने जा रहा The 50, जानिए कब और कहां देख सकते हैं शो

भारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक नया धमाका होने जा रहा है, जिसका नाम 'द 50' है। यह रियलिटी शो अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और बड़े पैमाने के कारण चर्चा में है। इसे 'रियलिटी शोज का बाप' कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक साथ 50 मशहूर सेलेब्स नजर आने वाले हैं।

'द 50' मूल रूप से मशहूर फ्रेंच सीरीज 'Les Cinquante' और अमेरिकी शो 'Los 50' का भारतीय रूपांतरण (Adaptation) है। इस शो में टीवी, फिल्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिजिटल वर्ल्ड के 50 सेलेब्स एक आलीशान महल में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे।

कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं

इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई तय नियम या 'रूल बुक' नहीं है। कंटेस्टेंट्स को हर कदम पर अचानक मिलने वाले टास्क और चुनौतियों का सामना करना होगा। शो में स्ट्रेटेजी, दोस्ती और अडैप्टेबिलिटी ही सर्वाइव करने की कुंजी है।

द लायन

शो में एक रहस्यमयी मास्टरमाइंड है जिसे 'द लायन' कहा जा रहा है। वह अपनी 'एनिमल आर्मी' (फॉक्स, डॉग और खरगोश के मास्क पहने लोग) के साथ कंटेस्टेंट्स पर नजर रखेगा और खेल को कंट्रोल करेगा।

'द 50' को मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इस शो को होस्ट कर रही हैं। यह शो 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर रात 9:00 बजे और टेलीविजन पर Colors TV पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं।

देखिए 50 कंटेस्टेंट्स के नाम