शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (12:28 IST)

साड़ी ही नहीं, वेस्टर्न आउटफिट में भी बिजली गिराती हैं 'वायरल भाभी', देखिए हेमा शर्मा के बोल्ड लुक्स

Hema Sharma
सोशल मीडिया की दुनिया में 'वायरल भाभी' के नाम से मशहूर हेमा शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपने डांस वीडियो और देसी अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली हेमा ने 'बिग बॉस 18' में खूब सुर्खियां बटोरी थी। 
 
सोशल मीडिया पर हेमा शर्मा तस्वीरों और अपने लुक्स को लेकर हमेशा काफी चर्चा रहती है। हेमा शर्मा ने अपनी पहचान भले ही साड़ी और पारंपरिक लुक में डांस वीडियो बनाकर बनाई हो, लेकिन उनकी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं।
 
हेमा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीरों में उनकी 'सिजलिंग साड़ी' लुक्स शामिल हैं। वह पारंपरिक साड़ी को आधुनिक ब्लाउज डिजाइन और ग्रेसफुल स्टाइल के साथ कैरी करती हैं, जो उन्हें अन्य इन्फ्लुएंसर्स से अलग बनाता है। 
 
उनके फैंस उनके इस 'देसी सिजलिंग' लुक के दीवाने हैं। बिग बॉस में आने के बाद और मुंबई की ग्लैमर इंडस्ट्री में सक्रिय होने के कारण हेमा के पहनावे में काफी बदलाव आया है। 
 
हेमा अक्सर बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी फिटनेस और कर्व्स फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। फोटोशूट्स में उनका कॉन्फिडेंस और बोल्ड एक्सप्रेशंस साफ झलकते हैं।
 
हेमा शर्मा मूल रूप से मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो के जरिए अपनी पहचान बनाई। साड़ी पहनकर बॉलीवुड गानों पर उनके बेहतरीन मूव्स ने उन्हें 'वायरल भाभी' का टैग दिलाया।
 
हेमा शर्मा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें दबंग 3 सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। वह यमला पगला दीवाना फिर से में भी छोटी सी भूमिका में दिखी थीं। 
 
हेमा शर्मा के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने बिग बॉस 18 के घर में कदम रखा। शो के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों और दो असफल शादियों के बारे में खुलकर बात की, जिससे दर्शकों ने उनसे काफी जुड़ाव महसूस किया। 
 
समंदर किनारे मौनी रॉय का सिजलिंग अवतार, लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

समंदर किनारे मौनी रॉय का सिजलिंग अवतार, लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारामौनी रॉय अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं। अपनी एक्टिंग और डांस के साथ-साथ मौनी अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं।

साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'दलदल' में सबसे खौफनाक विलेन बन सकती हैं भूमि पेडनेकर

साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'दलदल' में सबसे खौफनाक विलेन बन सकती हैं भूमि पेडनेकरभूमि पेडनेकर ने अब तक ऐसे किरदार निभाए हैं जो बेहद वास्तविक और भरोसेमंद लगे हैं। लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ शायद वह सरप्राइज़ है, जिसका इंतज़ार दर्शक कर रहे थे। ट्रेलर में भूमि को डीसीपी रीटा फरेरा के रूप में पेश किया गया है, जो एक ठंडे दिल वाले सीरियल किलर की तलाश में हैं।

हम साथ-साथ हैं की नन्ही राधिका से तस्करी की प्रिया तक, जानिए कौन हैं जोया अफरोज?

हम साथ-साथ हैं की नन्ही राधिका से तस्करी की प्रिया तक, जानिए कौन हैं जोया अफरोज?भारतीय फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली ज़ोया अफ़रोज़ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित किया है कि अगर प्रतिभा और सही दिशा हो, तो बचपन के सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। जोया अफरोज इन दिनों वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' को लेकर सुर्खियों में हैं।

जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?

जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?जॉन अब्राहम एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर है। जॉन की फिटनेस के लोग दीवाने हैं। मस्कुलर बॉडी और चेहरे पर दाढ़ी के साथ नजर आने वाले जॉन अब्राहम का इस समय अपने नए लुक को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जॉन अब्राहम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिनमें वे पूरी तरह से बदले हुए अवतार में नजर आ रहे हैं।

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?टीवी की 'छोटी बहू' और 'बिग बॉस 14' विनर रुबीना दिलैक अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में रुबीना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा किया है जिससे इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल रुबीना ने एक वीडियो में कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Webdunia
