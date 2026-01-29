गुरुवार, 29 जनवरी 2026
गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (15:39 IST)

दिशा पाटनी कर रहीं 5 साल छोटे सिंगर तलविंदर को डेट, जानिए क्यों नहीं दिखाते चेहरा!

Disha Patani
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। दिशा का नाम कई सेलेब्स संग जुड़ चुका है। इन दिनों वह फेमस पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू के साथ स्पॉट हो रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 
 
बीते दिनों दिशा और तलविंदर एक दूसरे का हाथ थामे हुए नूपुर सेनन की शादी में स्पॉट हुए थे। इसके बाद से दोनों के डेट करने की खबरों ने हवा पकड़ी हुई है। तलविंदर और दिशा की उम्र में करीब 5 साल का फासला है। तलविंदर जहां 28 साल के हैं वहीं दिशा 33 साल की हैं। 
 
वहीं तलविंदर हमेशा अपने कॉन्सर्ट और मीडिया के सामने अपना फेस कवर किए हुए नजर आते हैं। वो फेस मास्क पहनते हैं जिसकी वजह से कई लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा है। 
 

कौन हैं तलविंदर?

तलविंदर एक उभरते हुए इंडो-कनाडाई सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तलविंदर के कुछ सबसे मशहूर गानों में Gaah, Your Lullaby, और Dhundhala शामिल हैं। वो अक्सर हिप-हॉप, आर-एंड-बी और पंजाबी पॉप का मिश्रण पेश करते हैं।
 

क्यों नहीं दिखाते अपना चेहरा 

तलविंदर अक्सर सार्वजनिक रूप से या अपने सोशल मीडिया पर मास्क पहने नजर आते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने कई कलाकारों की तरह अपनी एक 'मिस्टीरियस' इमेज बनाई है। चेहरा छिपाना एक तरह की ब्रांडिंग बन गई है जो लोगों में उत्सुकता पैदा करती है।
 
तलविंदर का चेहरा छिपाना उनके पिता जो एक पेंटर थे को एक ट्रिब्यूट है और उनके अनुसार कला कलाकार से बड़ी होती है। तलविंदर का मानना है कि फैंस का ध्यान उनके लुक या चेहरे के बजाय उनके संगीत और कला पर होना चाहिए। ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी वो अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। तलविंदर भले ही ज्यादातर मास्क में रहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं जहां उनका चेहरा देखा जा सकता है। 
टीवी की 'छोटी बहू' और 'बिग बॉस 14' विनर रुबीना दिलैक अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में रुबीना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा किया है जिससे इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल रुबीना ने एक वीडियो में कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। दिशा का नाम कई सेलेब्स संग जुड़ चुका है। इन दिनों वह फेमस पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू के साथ स्पॉट हो रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

