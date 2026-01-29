क्या अरिजीत सिंह से जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? भूषण कुमार ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। अरिजीत के सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अपने करियर के पीक पर अरिजीत सिंह के ऐसा फैसला लेना लोगों को समझ नहीं आ रहा है।

एक अफवाह यह भी आ रही है कि अरिजीत सिंह से हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' को जबरदस्ती गवाया गया, जबकि वो ‍क्रिएटिव तौर पर सहमत नहीं थे। एक रेडिट यूजर ने सवाल किया कि 'अगर ये सच नहीं है तो बताया जाए कि अरिजीत बॉर्डर 2 के म्यूजिक प्रोग्राम में क्यों नहीं थे?

अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इसपर अपनी बात रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए भूषण कुमार ने कहा, 'प्लीज अरिजीत को कॉल करिए और उनसे पूछिए। ये सब बकवास है।'

बता दें कि बीते दिन अरिजीत ने ऐलान किया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं। अब वो कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। हालांकि, कहा जा रहा है कि वो लाइव शोज और अपने एल्बम जरूर रिलीज करेंगे। इसके अलावा वह फिल्ममेकिंग भी करेंगे।