गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Is Rubina Dilaik Pregnant Again Bigg Boss winner Sparks Major Speculation with Viral Video
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (16:15 IST)

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?

Is Rubina Dilaik pregnant again in 2026
टीवी की 'छोटी बहू' और 'बिग बॉस 14' विनर रुबीना दिलैक अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में रुबीना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा किया है जिससे इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल रुबीना ने एक वीडियो में कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं। 
 
रुबीना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटी सी क्लिप साझा की, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। इस वीडियो में रुबीना एक प्रिंटेड साड़ी पहने नजर आ रही हैं और कैमरे की तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहती हैं— 'मैं प्रेग्नेंट हूं।' 
 
यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला ने नवंबर 2023 में ही अपनी जुड़वां बेटियों, जीवा और ईधा, का स्वागत किया था। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं कई लोग इसे किसी आने वाले प्रोजेक्ट का प्रमोशन मान रहे हैं। 
 

रुबीना के वीडियो पर फैंस क्यों नहीं कर रहे यकीन 

वीडिटो देखकर फैंस का मानना है कि यह वीडियो किसी विज्ञापन या उनके पॉडकास्ट के नए सीजन का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने इस पोस्ट में अपने पति अभिनव शुक्ला को टैग नहीं किया है, जो फैंस को थोड़ा अजीब लग रहा है।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना के 2026 में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। रुबीना और अभिनव कलर्स टीवी के नए रियलिटी शो 'The 50' का हिस्सा बन सकते हैं, जो फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?

जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?

जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?जॉन अब्राहम एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर है। जॉन की फिटनेस के लोग दीवाने हैं। मस्कुलर बॉडी और चेहरे पर दाढ़ी के साथ नजर आने वाले जॉन अब्राहम का इस समय अपने नए लुक को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जॉन अब्राहम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिनमें वे पूरी तरह से बदले हुए अवतार में नजर आ रहे हैं।

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?टीवी की 'छोटी बहू' और 'बिग बॉस 14' विनर रुबीना दिलैक अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में रुबीना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा किया है जिससे इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल रुबीना ने एक वीडियो में कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं।

दिशा पाटनी कर रहीं 5 साल छोटे सिंगर तलविंदर को डेट, जानिए क्यों नहीं दिखाते चेहरा!

दिशा पाटनी कर रहीं 5 साल छोटे सिंगर तलविंदर को डेट, जानिए क्यों नहीं दिखाते चेहरा!बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। दिशा का नाम कई सेलेब्स संग जुड़ चुका है। इन दिनों वह फेमस पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू के साथ स्पॉट हो रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

मुंबई की सड़कों पर कंगना शर्मा का 'जालीदार' अवतार, बोल्डनेस देख फैंस के छूटे पसीने!

मुंबई की सड़कों पर कंगना शर्मा का 'जालीदार' अवतार, बोल्डनेस देख फैंस के छूटे पसीने!Kangana Sharma Viral Video: एक्ट्रेस कंगना शर्मा अक्सर अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज को लेकर छाई रहती हैं। वह सड़कों पर अपने रिवलिंग आउटफिट से तहलका मचा देती हैं। कंगना शर्मा एक बार फिर अपनी बोल्डनेस को लेकर इंटरनेट का पारा बढ़ा रही हैं।

'कल्कि 2' को लेकर नया अपडेट आया सामने, दीपिका पादुकोण की जगह यह साउथ एक्ट्रेस आएंगी नजर!

'कल्कि 2' को लेकर नया अपडेट आया सामने, दीपिका पादुकोण की जगह यह साउथ एक्ट्रेस आएंगी नजर!साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com